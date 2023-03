Patricia Bernal, madre de Gael García, reacciona al polémico beso de su hijo con Bad Bunny

Durante su larga trayectoria en el cine, Gael García ha interpretado todo tipo de personajes, desde un padre que falta a su promesa de celibato, hasta un futbolista que termina perdiéndolo todo; sin embargo, su último trabajo para la pantalla grande ha dado mucho de qué hablar pues protagoniza un polémico beso con otro hombre.

García participa en la biopic "Cassandro", una cinta que narra la vida del exótico luchador de la AAA y en la que comparte créditos con el cantante Bad Bunny. Aunque el filme aún no se ha estrenado ye ha generado gran controversia, no sólo por la temática y porque veremos a Gael en la piel de un hombre de la comunidad LGBT+; sino porque ya se ha filtrado una de las escenas y en ella se puede ver al mexicano y al puertorriqueño darse tremendo beso con Bad Bunny.

Si bien, la imagen que de inmediato se volvió viral en las redes sociales generó todo tipo de comentarios, ahora es Patricia Bernal, la madre del actor quien fue cuestionada al respecto y aunque reconoció que es un simple trabajo, se dijo muy emocionada por ver a su hijo en la pantalla.





El cantante y el actor protagonizan tremendo beso en la cinta Cassandro Foto: Especial

Bernal, quien es una reconocida actriz, aseguró que no se espanta de ninguno de los papeles que su primogénito pueda llegar a interpretar, por el contrario, sabe lo que implica cada personaje y por eso, considera, que deben evitarse los señalamientos hacía los actores que les dan vida.

"Es nuestro trabajo, no hay ese prejuicio de nada y el personaje así es. Yo creo que es muy bonito, he oído muy buenos comentarios y espero que le vaya muy bien”, dijo en un reciente encuentro con la prensa.

Asimismo, mandó un mensaje al intérprete de "Neverita": "Ya lo veremos en la pantalla. Tengo muchas ganas de ver esa película y espero que Bad Bunny lo disfrute tanto como yo lo he disfrutado”, agregó.

Bad Bunny también rompió el silencio sobre su trabajo con Gael

Pero Bernal no fue la única que habló al respecto, el reaggaetonero también rompió el silencio sobre su papel en "Cassandro" y el "romántico" encuentro que tuvo con García en una de las escenas.

Benito, nombre real del cantante, aseguró que no fue nada fácil y, entre bromas, calificó como un "castigo" el hecho de que su primer beso en la pantalla grande haya tenido que ser con otro hombre: "Está cabrón. Mi primer beso para una película y fue con un hombre. Ese es el castigo que recibo por estar con tantas mujeres en mi vida.", explicó a la revista Time.

Ya en un tono más serio, el llamado "Conejo malo" esplicó que jamás se sintió incómodo, pues sabía que en realidad sólo estaba dando vida a las acciones de alguien más: "Si estás actuando, estás siendo alguien que no eres, esa es la parte divertida. Entonces, cuando me preguntaron por eso, dije: ‘Sí, estoy aquí para lo que quieras’. No me sentí incómodo, es parte de la actuación, es parte de lo que estoy haciendo”, finalizó,

