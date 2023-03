Billie Ellish sale a cantar sola al escenario y cancela por lluvia

La lluvia que se registró esta tarde en la CDMX no sólo causó tremendo caos en las calles, avenidas y varios medios de transporte, también logró empañar el regreso de Billie Eilish a la capital mexicana. La última vez que la joven estuvo de visita en tierras aztecas fue en 2019, antes de la pandemia y aunque esta noche prometía ser inolvidable para sus fans, las inclemencias del clima no lo permitieron.

Los rumores de una posible cancelación empezaron a surgir horas antes de que el evento diera inicio; sin embargo, los fans de la cantante, esperanzados en verla actuar no dudaron en emprender toda una aventura con tal de llegar a tiempo a la cita en el Foro Sol. Entrar al lugar se convirtió en una verdadera prueba de paciencia y resistencia y para quienes lograron hacerlo, Billie tenía reservada una pequeña sorpresa, algo así como un premio de consolación

En punto de las 21:40 horas (poco más de una hora después de lo programado), la interprete de "Bad Guy" salió al escenario para disculparse con sus fans por no poder llevar a cabo el show completo, pero, también anunció que cantaría algunas canciones para no decepcionarlos.





Así lucen las calles cercanas al Foro Sol Foto: Jorge Emilio Sánchez/ EL UNIVERSAL





Y así lo hizo, con un foro completamente lleno pero sin la compañía de sus músicos, Billie cantó tan solo cinco temas de su repertorio a capella y pasadas las 22:10 horas, se despidió de su público, no sin antes pedirles que tuvieran cuidado al regresar a casa.

"He estado sentada detrás del escenario, esperando al clima, no podía verlos (pero) podía escucharlos todo el tiempo. Me dijeron que no podía hacer el programa, que debía irme y ustedes también. Pensé que seria estúpido de mi parte irme sin venir (al escenario). Gracias por estar aquí. No puedo hacer un show, no es seguro para mi, no lo es para ustedes, pero tengo que dar algo", dijo.

Los aplausos de los presentes, pero también la decepción podía sentirse en el lugar. Pero afuera el corazón de otros cientos de personas que no lograron llegar a tiempo y que incluso se aferraban a su boleto en mano todavía era más grande, no pudieron ver a su ídolo pero sí la escucharon desde los puentes peatonales donde se alcanzaba a ver un poco de lo que sucedía.

Sus fans con sentimientos encontrados

Si bien Eilish trató de compensar a su público mexicano con este gesto, no muchos estuvieron del todo contento, pues aseguran que estos 20 minutos de show no es suficiente para lo que tuvieron que pasar, incluso llegaron a pensar que el haber salido al escenario, para la cantante podría haber significado cumplir, aunque a medias, este compromiso.

"Cuando salió a decir que solo cantaba cinco canciones me enojé la verdad, porque con esos quince minutos ahora se val a lavar las manos para hacer otra fecha", dijo Rodrigo Nava.

Otro joven que tampoco se mostró de acuerdo fue Guillermo Briones, un fan que llegó desde San Luis Potosí a la CDMX para ver a la cantante, aunque ello significara perderse tres días de clase en la universidad y soportar la granizada que se desató en la noche: "Si hubiera preferido que no cantara nada y que se concentrara en buscar una nueva fecha, con esto, bueno seguimos esperando que anuncien otra pero no estamos seguros si van a respetarnos la entrada".

Pero no todo fueron comentarios en contra, hubo quienes sí apreciaron el detalle de la famosa; aunque la decepción de no poder disfrutar el concierto no desapareció del todo: "Fue bueno el detalle habla de una responsabilidad que tiene con sus fans, pero nos vamos aún así decepcionadas, justo ayer vimos el concierto que dio en Brasil y esperábamos obviamente algo más, todo su show visual", explicó Jovana Toussaint.

Pero la visita de Eilish a México aún no termina, este fin de semana se presentará en el festival Tecate Pa'l Norte en Monterrey, y el próximo 2 de abril en la Arena VFG en Guadalajara.





