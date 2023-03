Eduin Caz ya no hablará de su separación con Daisy Anahy pero confirma que es real: "No quiero más chismes"

La separación de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, y su todavía esposa Daisy Anahy, ha generado todo tipo de reacciones entre los fans de banda y los usuarios de las redes sociales. Y es que mientras unos les piden que resuelvan sus problemas y vuelvan a estar juntos, otros consideran que es solo una estrategia para que la banda siga dando de qué hablar.

En varias ocasiones, Caz ha dicho que no necesita inventar problemas en su vida privada para obtener fama y mucho menos atención, incluso, durante los últimos conciertos que la agrupación ofreció el Foro Sol, le ofreció una disculpa pública a Anahy con la esperanza de que continuar con su relación de más de 13 años; sin emabrgo, los asistentes no lo creyeron pues la empresaria fue vista entre el público.

Ahora, el intérprete de "Calidad" fue cuestionado sobre el complicado momento que vive su familia y como muy pocas veces lo ha hecho, no sólo admitió que el truene es una realidad; también explicó como se siente y si es que ve posible una reconciliación.

"Es real", dijo el cantante en entrevista para una estación de radio en la que estuvo acompañado por el resto de los integrantes de Firme. "Me siento bien, estoy contento. Tengo una buena relación con Anahy porque al final de cuentas vamos para tres hijos", agregó.

Asimismo, aclaró que quiere alejarse de los chismes en los que ha estado involucrado, por lo que ya no dará más detalles ni de su relación ni de su vida privada: "Voy a tratar de no hablar mucho, porque ya mi vida privada va a ser totalmente privada, ya no quiero más chismes", agregó.





También reconoció que, pese a lo que se puede ver en las redes sociales este momento está siendo complicado, pero intenta tomarlo con la mejor actitud: "Trato de ser un poquito fuerte, pero todo mundo cuando se separa anda valiendo madre; yo no. Yo me metí al gimnasio y me voy a poner bien perro", finalizó.

¿La separación ya es definitiva?

Estas últimas palabras, para muchos de los usuarios, serían la confirmación que a pesar de su "luchita", Caz no pudo lograr obtener el perdón de Anahy, por lo que ya no significaría una pausa en su matrimonio, sino que habría dado a conocer que no hay marcha atrás y ahora el truene es definitivo.

Recordemos que fue durante la gala de Premio Lo Nuestro, donde el famoso dio a conocer su separación, pues se refirió a Anahy como su exesposa: "Estos premios la verdad que se los quisiera dedicar más que a nada a mi ex esposa, que la verdad ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios, entonces estos premios también son para ella; gracias. Siempre te voy a amar, chiquita preciosa”, expresó en su momento.

Cabe destacar que aunque no se han dado a conocer los motivos de la separación, días antes salieron a la luz varias imágenes de una supuesta conversación que Caz habría sostenido con una misteriosa mujer y en la que intercambiaban frases y fotografías ínitmas.





Caz aseguró que no volverá a tocar el tema de su matrimonio, pues quiere mantenerlo en privado

