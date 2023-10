Pato Levy, hijo de Talina Fernández, pide ayuda económica para someterse a una cirugía de corazón

A poco más de cuatro meses del lamentable fallecimiento de Talina Fernández, su hijo, Patricio Levy, enfrenta un complicado momento de salud.

En entrevista con el programa "Ventanenado", Levy confirmó que hace algunos días fue hospitalizado de emergencia debido a la insuficiencia cardiaca que padece y aunque, afortunadamente, los médicos pudieron controlar la situación, tendrá que ser sometido a una operación en los próximos meses.

" (Estoy) Mal de salud, pero pues ni modo, así me tocó. (Es insuficiencia cardiaca) es correcto”, explicó Levy a la emisión de Pati Chapoy, donde, además, reconoció que no ha podido llevarla a cabo pues se encuentra en una mala situación económica por lo que pidió la ayuda del público para poder juntar la cantidad necesaria: “Estoy en mi casa con muchos cuidados, me tengo qué operar, pero no tengo un centavo”, agregó.





Pato, como es conocido en el medio del espectáculo, reveló que con la intención de salvar su salud hará un bazar con algunas de las cosas que dejó la llamada "Dama del buen decir", además de que iniciará una recaudación de fondos a través de la famosa página de internet GoFundMe

“Voy a tratar de hacer una página de esas que se llaman creo que GoFund, y entonces todo mundo dona un peso o lo que quieran, 50 centavos o lo que sea. La cosa es que yo me tengo que operar para que mi corazón aguante. Mientras más rápido, mejor”, explicó.

Sobre la venta de las cosas de la conductora, Levy dio a conocer (a través de las redes sociales) que se llevará a cabo el próximo 28 de octubre y que estarán a la venta desde prendas de ropa, hasta algunos de los premios que la fallecida conductora recibió durante su trayectoria.

La noticia dividió opiniones por parte de los usuarios, pues mientras algunos lamentaron que los tesoros que Talina guardó por tanto tiempo terminaran en una venta y no en un museo dedicado a su memoria, otros más aseguraron que eso es justo lo que la también periodista habría querido.









