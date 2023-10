Muere la actriz Alejandra Villafañe tras dura batalla contra el cáncer

Alejandra Villafañe, actriz colombiana, falleció ayer luego de atravesar una lucha contra el cáncer en los últimos meses, desde que le fue diagnosticada la enfermedad. La noticia fue dada a conocer por su padre, el señor Santiago Villafañe Vidal, quien escribió un emotivo mensaje en redes sociales dedicado a su hija, de 34 años, que apenas hace unos días compartió una publicación en la que ella y su novio se afeitaban la cabeza como parte del proceso de las quimioterapias a las que ya estaba siendo sometida.

"Las mejores flores, Dios las recoge rápido para su jardín. Hija, por siempre tu legado estará en mí. Gracias por ser tan especial. Te amo", escribió el padre de la joven, dando a conocer la noticia del deceso de Alejandra.

En julio pasado, la actriz de "Perfil falso" dio a conocer que en mayo había sido diagnosticada con cáncer, por lo que había sido intervenida quirúrgicamente.

"Algunos se preguntaran por qué viene a hablar ahora, por qué no lo mantiene en secreto hasta el final, pero ahora mismo creo profundamente en el poder de la oración, sé que contándoles voy a contar con eso, con muchas oraciones, con mucho amor infinito (...)

"(...) primero; que todo va a estar bien, eso se los aseguro, segundo; desde el 12 de mayo me diagnosticaron con esta palabrita que no es tan chévere de pronunciar y que nos causa un poco de susto y ha sido un largo proceso, yo siento que he vivido mil años, 10 años en dos meses, he aprendido muchas cosas de la vida; sobre mi valentía, sobre mi fortaleza, sobre todo he fortalecido muchísimo la fé y la confianza en Dios, el entregarme a él ciegamente, también he visto como las personas que quieres se convierten en héroes para estar contigo, para apoyarte y estar ahí incondicionalmente", dijo Villafañe en un video que publicó el 4 de julio a unas horas de atravesar su segunda operación.

