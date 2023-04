Pasión de Gavilanes: la impresionante transformación física de ‘Benito’ en la vida real

Giovanny Suárez pasó a la fama por interpretar a Benito en la famosa telenovela de ‘Pasión de Gavilanes‘. A varios años de la emisión, es muy recordado por los fanáticos de la historia y sin dudas, fue un actes y un después en su carrera actoral y en su vida. Pero por estos días es noticia por otra situación.

Y tiene que ver con su aspecto físico. El actor se sometió a una cirugía bariátrica para bajar los 150 kilos que pesaba, lo registró en Instagram y sorprendió a todos. Cabe recordar que en los tiempos de pandemia, la pasó realmente mal al contagiarse de COVID-19 porque pensó incluso que se iba a morir. Habiendo superado la enfermedad descendió una veintena de kilos pero faltaba otra parte.

Fue justamente la cirugía que cambió por completo el aspectos estético de Giovanny Suárez al punto de estar casi irreconocible. Estos tiempos de cambios no fueron sólo en la imagen, sino en su vida sentimental porque se separó de su esposa con la que vivió los últimos quince años. Mientras transita la separación, se muestra muy activo en las redes sociales.

El antes y el después de Benito de Pasión de Gavilanes pic.twitter.com/9F8N3ErsPg — ShowMundial (@ShowmundialShow) April 1, 2023

Por supuesto que para los fanáticos de Pasión de Gavilanes, la transformación física del personaje de Benito no pasó desapercibida. Y si bien Giovanny Suárez venía compartiendo en las redes sociales este proceso, hasta no ver el resultado final, era difícil de imaginar. “Acabo de leer los comentarios para ver qué pasó por tu bajada de peso. Me asusté. Siendo por bariátrica, me alegra muchísimo”, le escribieron en algunas fotografías. “Felicitaciones por bajar de peso…. Es de admirar”, fue otro de los comentarios.

El propio Giovanny Suárez nota el rotundo cambio en su aspecto físico y decidió hacer una comparativa para evidenciar lo que significó la cirugía. El antes y el después es realmente llamativo. “No tengo palabras para agradecer lo que hizo por mí“, fue el mensaje que acompaño la imagen en relación al médico que lo operó.