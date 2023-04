Pasión de Gavilanes: este es el nivel de estudios de Camila Rojas, la carismática ‘Muriel’ de la segunda temporada

Camila Rojas llegó a la segunda temporada de Pasión de Gavilanes y ha sorprendido no sólo por su belleza sino también por su talento actoral. Con 32 años, tiene un interesante pasando trabajando en varias telenovelas mexicanas. Pero no todo fue sencillo en su vida.

La nueva entrega de Pasión de Gavilanes se ambienta veinte años después del exitoso final de la primera parte. Así, los galanes enfrentas nuevos desafíos en sus vidas. Muriel Caballero es el personaje que interpreta Camila Rojas. Es la hija de Rosario Montes (Zharick León) y tuvo una presentación pomposa por parte de la actriz.

“Rosario Montes dueña de sus silencios, será devastadora ante la huella de sus objetivos y Muriel Caballero, su espejo. Un lazo inquebrantable que podría llegar a quebrarse por aquellas cosas inexplicables del destino”, escribió Zharick junto a una foto junto a Camila Rojas en Instagram. Y muchos se preguntan quién es la joven y cómo es que llegó al exitoso proyecto.

Rojas nació en Colombia, puntualmente en Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander. De muy joven dejó su hogar porque a los 18 años emprendió viaje a Inglaterra para instalarse en Londres con la intención de estudiar inglés y también hizo teatro en ese idioma. Pero luego se mudó a Los Ángeles, en Estados Unidos para estudiar Artes Escénicas.

Todo cambió cuando se instaló en México hace siete años por una propuesta laboral. Allí sería contactada por un ejecutivo de TV Azteca para que hiciera el casting para la telenovela “Corazón de condominio”. En una entrevista para El Sol de Hermosillo, Camila Rojas contó que “todas las universidades de aquel país (Inglaterra) me cerraron las puertas y caí sin querer en la actuación, donde todo empezó a fluir y una cosa me llevó a la otra, después me fui a Los Ángeles a estudiar la carrera de actuación, de ahí me llamaron de Tv Azteca para que participara en una producción con ellos”. Luego participó de “Siempre tuya Acapulco”, “Un escenario para amar”, “Lo que callamos las mujeres” y “Las Malcriadas”.