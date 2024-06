Paris Hilton testificó este miércoles ante un comité del Congreso de Estados Unidos sobre el "trato inhumano" que sufrió en un internado durante su adolescencia y pidió modernizar los programas de bienestar infantil para evitar que otros jóvenes vivan esa misma experiencia.

"Estoy aquí para ser la voz de aquellos que no pueden hablar", dijo la socialité tras detallar algunos de los supuestos abusos que sufrió en la primera de las cuatro residencias de corrección de conducta en las que estuvo de joven.

"Me obligaron a tomar medicamentos y abusaron sexualmente de mí. Me sujetaban violentamente y me arrastraban por los pasillos, me desnudaban y me encerraban en régimen de aislamiento", explicó la también empresaria y cantante.

Hilton, que estuvo interna en la escuela Provo Canyon en su adolescencia, había mencionado ya ese episodio de su pasado en sus memorias "Paris: The Memoir" y en diversas entrevistas en los medios.

Este miércoles en Washington señaló que sus padres fueron "completamente engañados y manipulados por esta industria con ánimo de lucro" sobre el "trato inhumano" del que estaba siendo víctima.

"Entonces ¿se pueden imaginar el trato que puede brindar el Estado al no tener gente que regularmente los esté inspeccionando?", ahondó.

Hilton, quien en los últimos años se ha convertido en una defensora de los derechos de la infancia, expuso el caso de una joven de 16 años residente en un casa de acogida pública que fue asesinada por haber "tirado inocentemente un sándwich en la cafetería”.

Según la influencer, la joven fue "violentamente retenida durante diez minutos" a manos de ocho miembros del personal: "La mataron en el suelo del comedor enfrente de decenas de niños... El Estado pudo haber prevenido esto".

La también DJ, madre de dos niños pequeños, expresó su apoyo al esfuerzo bipartidista del Comité de Medios y Arbitrios para reautorizar el Título IV-B de la Ley de Seguridad Social sobre el bienestar infantil, que expiró en 2021.

Resaltó además la importancia del apoyo económico a las familias para que no tengan que llevar a sus hijos a estos centros y exigió condiciones dignas para aquellos que tengan que residir en estos espacios.

"Cuesta aproximadamente entre 800 a 1.000 dólares al día colocar a un joven en una instalación de acogida, eso es significativamente más de lo que costaría cuidarlos en sus propias comunidades. ¿Qué es más importante, proteger los beneficios empresariales o proteger la vida de los jóvenes?", cuestionó.

En 2021, Hilton también habló sobre su experiencia adolescente ante un comité del Senado estatal en el Capitolio de Utah para presionar a favor de la creación de un proyecto de ley que exigía más supervisión gubernamental en este tipo de instituciones.

