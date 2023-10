Paris Hilton busca inspirar a mujeres desde su peso mediático

La estadounidense Paris Hilton visitó este sábado 7 de octubre la Ciudad de México, donde envió un mensaje para las mujeres mexicanas, recordó lo que más disfruta de visitar el país, además de reconocer que su status de figura pública conlleva una gran responsabilidad.

"Lo que más me gusta de la gente de México es su cariño, su calidez me hacen sentir especial me hacen sentir en casa, todos aman la comida la música, la energía que tienen de celebrar y disfrutar hacen que siempre quiera regresar a México muchas veces, la gente es increíble", apuntó Paris Hilton en conferencia de prensa.

Ese cariño que siempre le dan es algo que ella ha buscado retribuir a través de fundaciones, apoyando a niños con cáncer o a mujeres de escasos recursos.

"Siempre que vengo a México, pienso en cómo devolverle algo, por eso es que decido apoyar y contribuir a diferentes causas, me hace feliz apoyar a su gente y saber que puedo sacar una sonrisa a la gente", señaló Hilton

Esto sabiendo que debe usar su posición privilegiada como un personaje mediático para generar conciencia y cambio para las personas que más lo necesitan.

"Es algo muy especial para mí utilizar mi voz y mi exposición para hacer la diferencia y aportar a quienes lo necesitan, ver la emoción en sus ojos", agregó la artista que aprovechó su visita para presentar su nueva línea de joyería junto a la empresa Nice.

Durante su presentación envió un mensaje a todas las mujeres mexicanas que buscan alcanzar sus sueños, sin importar la magnitud o de que se traten esas metas.

"Comparte tus sueños, hazlo desde tu corazón, no escuches las opiniones negativas, no prestes atención a quienes no creen en ti, eso es lo más importante, creo en el karma y se que lo que haces bien regresará multiplicado a ti", aconsejó Paris.

Finalmente adelantó parte de sus nuevos proyectos, donde destacan nueva música y también una serie enfocada en ella de la cual sería la segunda temporada.

"vienen muchas cosas que me tienen muy emocionada, estoy trabajando en mi segundo álbum, estoy trabajando con artistas increíbles, también estoy enfocada en la segunda temporada de mi show de televisión, y enfocada en mi nueva faceta como madre, y solo quiero agradecer a mis fans de México que son siempre muy leales y me han apoyado a lo largo de mi carrera los amo, muchas gracias", compartió.

Antes de irse no dejó escapar la oportunidad de recordar su nueva faceta como madre: "Mi bebé es mi mundo, disfruto ser mamá, doy todo por mi" dijo antes de despedirse de la capital.