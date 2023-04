Papá de Piqué supervisa que saquen las cosas de Shakira de su casa en Barcelona, donde vivirá ¿Clara Chía?

La casa en la que vivió durante años Shakira con Piqué y sus dos hijos, está por ahora llena de cajas que la cantante preparó antes de despedirse hace unos días, la intérprete de "Te felicito", salió de Barcelona con sus hijos para disfrutar de unas vacaciones antes de llegar a instalarse a su casa en Miami, donde vivirán ahora tras llegar a un acuerdo con el exfutbolista.

La pareja, una de las más estables del espectáculo por más de una década, anunció que se separaba en junio de 2022, tras versiones de una infidelidad por parte de Piqué, quien desde hace meses disfruta de un romance con Clara Chía, una joven 22 años menor que su ex.

La salida de Shakira de la casa en la que vivía en Barcelona, se dio con premura tras el supuesto ultimátum que Joan Piqué, el padre de Gerard, le habría puesto a la cantante, en el que, de acuerdo a Europa Press, la artista colombiana debería irse de la propiedad antes del 30 de abril de 2023.

¿Quién vivirá ahora en la casa donde vivió Shakira?

Europa Press reporta que en las últimas horas ha habido mucho movimiento en la cochera de la casa donde vivía Shakira con sus hijos, una empresa de mudanzas sigue sacando sus pertenencias del domicilio, y el padre de Piqué supervisa dichos movimientos, y aunque la prensa lo ha cuestionado a las afueras de la propiedad por la relación que tuvo su hijo con la cantante, Joan Piqué esquiva los micrófonos sin decir palabra alguna.

Los trabajadores accedieron a la casa a través del garaje, lugar en el que se apilaban decenas de paquetes, mientras que una de las secretarías de Shakira lo hizo por la puerta principal sin hacer declaraciones.

Si la colombiana no se iba en los siguientes días de la propiedad en la que vivía en Barcelona, y que colinda con la casa de sus exsuegros, tendría que haber enfrentado una indemnización según el contrato de compraventa, pues de acuerdo al Registro de la Propiedad, la casa pasó a ser propiedad de Inversiones BCN Two & Two SL en septiembre del 2022, de la cual el padre de Piqué figura como administrador y Kerad Holding SL como socio único.

Gerard Piqué se mudaría a la mansión de Barcelona en la que vivía con Shakira, y lo haría con su novia Clara Chía con quien ya lleva meses de romance, y con se luce en las calles entre besos y sonrisas.

Gerard y Clara ya viven juntos desde hace meses en el departamento de soltero de Piqué, y dentro de poco llegarían a la casa donde por años vivió la intérprete de "Monotonía"; mientras tanto, Shakira ya se habría reunido con sus padres William Mebarak Chadid y Nidia del Carmen Ripoll Torrado en su mansión ubicada en Miami, donde también viven sus hijos Sasha y Milan.

