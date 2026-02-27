Más Información

Emmanuel Macron nombra a Catherine Pégard nueva ministra de Cultura; remodela parcialmente su Gobierno con cuatro designaciones adicionales

Presentan convocatoria 2026 de Ícaro, plataforma de emprendimiento de industrias creativas

León-Portilla, defensor y difusor de las culturas indígenas

"Por presión de EU, la política actual contra la violencia se parece a las de Calderón": Claudio Lomnitz

Casa Million subasta 40 piezas arqueológicas en Francia; Cultura exige cancelar evento

"Primero sueño", la ópera basada en Sor Juana, llega al festival Decididas 2026; función especial hoy en CDMX

Para fue “un sueño” poder enfrentarse a un hombre y demostrar sus dotes atléticas y de acción en “Venganza”, su nuevo filme.

En la cinta nacional lanzada comercialmente el jueves pasado, la actriz bajacaliforniana da vida a una militar de alto rango, un medio en el que se ve corrupción y equipos que desean combatirla.

“Fue cumplir la fantasía de todas”, responde bromista sobre las escenas donde pudo golpear y aniquilar a hombres.

“Ya en lo profesional (risas) ensayamos mucho las escenas, terminábamos con moretones, pero bien. Una escena se iba a filmar en dos días y terminó siendo en uno”, apunta.

“Venganza” sigue a un grupo de fuerzas especiales dedicado a combatir a grandes grupos de capos. El problema inicia cuando uno de ellos (Omar Chaparro) es atacado y es asesinada su esposa, buscando después al culpable, ayudado por compañeros (Alejandro Speitzer, Natalia Solián y Luis Alberti).

Núñez ya sabía lo que eran las producciones de acción, porque en EU ha estado en las dos últimas entregas de "Bad Boys", al lado de Will Smith, así como en la serie “Resident evil”.

“No veo ninguna diferencia y obviamente es cuestión de presupuestos, pero también tenemos historias que vale la pena contar. Creer que tenemos héroes en nuestro ejército nacional, si sé que (actualmente) es una situación delicada, sé que estamos en un país sumamente violento y con corrupción, pero también tenemos héroes y vale la pena exaltarlos y no sólo de otras nacionalidades”, considera.

“Venganza” es la ópera prima de Rodrigo Valdés, pero cuenta en la producción con Pablo Cruz, quien ha estado detrás de “Luis Miguel: la serie” y “Fear the walking dead”.

“Esta historia la puedes contar en todos lugares porque hay seres humanos y donde hay humanos, poder y ambición, hay corrupción. No estamos hablando específicamente del ejército, sino de la naturaleza humana que se corrompe”, precisa la actriz.

La cinta es la segunda producción mexicana que intenta ensalzar la figura del ejército mexicano en el último año, luego de “Contraataque”, lanzada en Netflix y que contabiliza cerca de 100 millones de visualizaciones.

“Venganza” fue producida inicialmente para Prime Video, pero Cinépolis Distribución la tomó para corrida en cines. Cuenta con clasificación “C” es decir, para personas mayores de 18 años.

