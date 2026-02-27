Más Información

Emmanuel Macron nombra a Catherine Pégard nueva ministra de Cultura; remodela parcialmente su Gobierno con cuatro designaciones adicionales

Emmanuel Macron nombra a Catherine Pégard nueva ministra de Cultura; remodela parcialmente su Gobierno con cuatro designaciones adicionales

Presentan convocatoria 2026 de Ícaro, plataforma de emprendimiento de industrias creativas

Presentan convocatoria 2026 de Ícaro, plataforma de emprendimiento de industrias creativas

León-Portilla, defensor y difusor de las culturas indígenas

León-Portilla, defensor y difusor de las culturas indígenas

"Por presión de EU, la política actual contra la violencia se parece a las de Calderón": Claudio Lomnitz

"Por presión de EU, la política actual contra la violencia se parece a las de Calderón": Claudio Lomnitz

Casa Million subasta 40 piezas arqueológicas en Francia; Cultura exige cancelar evento

Casa Million subasta 40 piezas arqueológicas en Francia; Cultura exige cancelar evento

"Primero sueño", la ópera basada en Sor Juana, llega al festival Decididas 2026; función especial hoy en CDMX

"Primero sueño", la ópera basada en Sor Juana, llega al festival Decididas 2026; función especial hoy en CDMX

Dos nuevos juegos de la saga principal de Pokémon serán presentados en 2027, anunció el viernes la Pokémon Company, en una difusión en directo con motivo de los 30 años de la famosa marca.

Previstos para la consola Switch 2, "Pokémon Vientos" y "Pokémon Olas" permitirán a los jugadores reencontrarse con la famosa mascota Pikachu y descubrir nuevas criaturas en un universo colorido y tropical, prometiendo explorar los fondos marinos.

Propiedad conjunta de Nintendo, el estudio japonés Game Freak y la empresa Creatures, Pokémon Company posee la marca Pokémon, que cuenta ahora con más de 1.000 pequeños monstruos diferentes.

Nintendo también anunció el regreso a la consola Switch de los juegos originales salidos en 1996 en Japón a través de Game Boy: "Pokémon rojo fuego" y "Pokémon verde hoja".

Lee también:

El jueves, la serie acogerá un nuevo juego derivado: "Pokémon Pokopia".

Sabia mezcla de los muy populares juegos de video "Minecraft" y "Animal Crossing", el título es esperado en Switch 2, la nueva consola de Nintendo salida en junio.

Nacido en 1996 bajo la forma de un juego en la consola portátil de Nintendo, Pokémon se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial.

Declinados en muchas consolas y teléfono móvil, los juegos Pokémon se vendieron en más de 500 millones de ejemplares, según las cifras suministradas por The Pokémon Company y Nintendo.

Inspirado de la tradición estival japonesa de la caza a insectos, el juego consiste en capturar y llevar "monstruos de bolsillo" de grandes ojos, inspirados en pequeños ratones y dragones, para hacerlos combatir.

La franquicia se amplió luego a filmes, una serie animada, y al famoso juego móvil en realidad aumentad "Pokémon Go".

Lee también:

La marca Pokémon generó 12.000 millones de dólares de ingresos obtenidos de licencias en 2024, según el gabinete License Global, o sea más que el gigante de los juegos Mattel.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena. Foto: Tomada Instagram @sergiomayerb / Telemundo

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder derechos en Morena

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar". Foto: EFE/ Mario Guzmán/ Agustín Salinas/EL UNIVERSAL / AFP

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar”

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso. Foto: Instagram

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'. Fotos: Juan Carlos Reyes García / El Universal

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP

El espectacular minivestido plateado con el que Antonela Roccuzzo ‘robó miradas’ en Miami

[Publicidad]