Más Información

Ante la destrucción arqueológica en Tren Maya, la única solución es hacer cumplir la ley: investigadores del INAH

Ante la destrucción arqueológica en Tren Maya, la única solución es hacer cumplir la ley: investigadores del INAH

Santander aclara: gestión de la Colección Gelman no implica su adquisición

Santander aclara: gestión de la Colección Gelman no implica su adquisición

"A todo mundo se le renovó contrato; no hay deudas con nadie": Marina Stavenhagen

"A todo mundo se le renovó contrato; no hay deudas con nadie": Marina Stavenhagen

Claudia Sheinbaum informa que se revisará ausencia de titular en Coordinación Nacional de Literatura

Claudia Sheinbaum informa que se revisará ausencia de titular en Coordinación Nacional de Literatura

“La historia ubicará a cada quien en su lugar”: Diego Prieto Hernández

“La historia ubicará a cada quien en su lugar”: Diego Prieto Hernández

Explosivos y maquinaria pesada en Tren Maya

Explosivos y maquinaria pesada en Tren Maya

A cuatro décadas de su formación, decidió plasmar su historia en el libro “40 años”, un recorrido que no solo repasa su trayectoria, también retoma capítulos que marcaron su evolución.

Entre ellos aparece el nombre de Liliana Abaroa, quien se integró al grupo tras la salida de Fernanda Meade, y permaneció durante gran parte de la década de los 90, en una etapa clave para la consolidación del trío.

“Cuando Liliana se fue de Pandora fue una época muy difícil para todas. Cuando entró en ningún momento dijo ‘yo soy Pandora desde el principio’”, explicó Mayte Lacurain durante la presentación del libro en el Museo Soumaya.

Lee también

Aunque Abaroa tuvo un papel relevante para la agrupación, Mayte destacó la cercanía que han construido con Fernanda a lo largo de los años.

“Con Liliana me divertí muchísimo… es una hermana; pero Fernanda es hermana de sangre, casi, casi”, agregó.

El libro fue impulsado por Eduardo Meade, hermano de Fernanda, quien explicó que el proyecto se desarrolló en tiempo récord, tras una investigación que buscó reconstruir la historia del grupo con detalle.

“Cuando cumplieron 40 años, volví a proponer hacer este libro y lo aceptaron. Normalmente, un proyecto así puede tardar mucho más, pero desde la investigación hasta el ejemplar impreso nos llevó entre ocho y diez meses”, dijo el escritor.

Finalmente, Mayte agradeció a los fans por acompañarlas incondicionalmente durante todo este tiempo, incluso en los momentos más complicados de su carrera.

“Yo creo que el ser fan es lo que te mantiene, lo que te sostiene en momentos oscuros, porque claro que los hay. A veces te presentas en un lugar donde hay muy poca gente, pero siempre está ese fan que te escribe y te dice lo que le hiciste sentir”, dijo.

El libro “40 años” ya se encuentra disponible, como parte de las actividades con las que Pandora conmemora su aniversario.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y culpa a Christian Nodal “Sonsacó a una jovencita”. Foto: Tomada de Instagram @florindamezach1 / Tiktok @angelaaguilar_

“Pobre muchacha”: Florinda Meza estalla por Ángela Aguilar, culpa a Christian Nodal y enciende polémica con indirecta a Cazzu

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias. Foto: AP

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans. Foto: Tomada de Instagram @delamori

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol. Foto: IVAN STEPHENS / EL UNIVERSAL

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol

Sofía Vergara. Foto: AP

Sofía Vergara y el espectacular vestido rojo strapless con el que presumió su belleza

[Publicidad]