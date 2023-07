Óscar Ortiz de Pinedo, escritor de "Una Familia de Diez", es criticado tras llamar a "Barbie" una película "floja"

A una semana de haber llegado a los cines, "Barbie" sigue dando de qué hablar. La cinta no sólo se ha convertido en una de las más vistas del año, también de las que más conversación ha generado fuera de las salas pues, a pesar del éxito, también ha recibido duras críticas.

Uno de sus detractores fue Óscar Ortiz de Pinedo, hijo del actor Jorge Ortiz de Pinedo y escritor de varias series de televisión como "Una familia de Diez" y "Renta Congelada". El creador, a través de las redes sociales, compartió su inconformidad con la película y hasta la llamó un "despropósito". Y es que, de acuerdo con su opinión profesional, el guión en el que se basó la historia no fue muy bueno.

"La agenda progre destruye por completo lo que podría haber sido un buen guion. La película se torna en un despropósito dejando únicamente una anécdota entretenida, pero inútil", escribió.





Bueno… ayer fui con mi mujer y mis hijas a ver #Barbie y constaté lo siguiente: La agenda progre destruye por completo lo que podría haber sido un buen guion. La película se torna en un despropósito dejando únicamente una anécdota entretenida, pero inútil. ¿Qué te pareció? opina pic.twitter.com/7Y8LtpxJEv — Oscar Ortíz D Pinedo (@oscarortizdp) July 26, 2023





Recordemos que "Barbie" toca temas como el feminismo, los estereotipos con los que las mujeres tienen que enfrentarse a la sociedad y hace una fuerte crítica al patriarcado, además de que deja el mensaje de que, tanto hombres como mujeres son lo suficientemente buenos solo por el hecho de ser quienes son.

Ortiz de Pinero dejó claro que esta postura no lo hace un enemigo del feminismo, simplemente considera que el guión y la trama en sí son bastante flojos: "La entendí a la perfección, el guion tiene muchos defectos y como historia es muy floja. Ser fanático impide ver las cosas como son", agregó.

Usuarios tunden al escritor en redes sociales

Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar y muchos de ellos no sólo aseguraron que no había entendido la ni la historia ni el mensaje, también atacaron su trabajo en televisión y lo llamaron la persona menos indicada para hablar de este tipo de temas, pues consideran que ninguno de sus trabajos pueden superar a la cinta protagonizada por Margot Robbie.

"Yo viendo como el que escribió 'Una familia de diez' critica el guión de Barbie", "Si, yo también voy al cine con el propósito de educarme y obtener valores sociales afines a los de mi abuelo. ¿Ya viste la sirenita?", "Por eso tus producciones nomás no pegan", "En esta crítica el chiste se cuenta solo", "Atte: el que no entiende que sus programas no dan risa y sigue haciendo chistes de suegras en el siglo XXI", "Tú escribes Una familia de diez, ¿de qué hablas?", "No hay como "Una familia de10". Esa sí tiene estructura, tú crees", son sólo algunos comentarios que se pueden leer.

Claro que el creador no sólo recibió ataques en su contra, varios de los seguidores compartieron su opinión, incluso se dijeron en contra de la cinta por querer generalizar que el machismo viene implícito en todos los hombres: "Coincido, y a mí lo que me choca de esta película es que si no te parece buena te hacen sentir que eres machista", "Pensé que me sentiría ofendido por querer generalizar la misoginia en los hombres, pero al no proveer alegatos la película da hueva", "Opino lo mismo y expresarlo ofende a los progres que se aferran a esa tendencia generando un discurso y acciones que contradicen a lo que tanto intentan promover", agregaron.

Tras las duras críticas, Óscar decidió defenderse y lejos de continuar con la discusión, aseguró que no se siente ofendido, por el contrario agradeció a quienes vieron su trabajo y le dan publicidad, aunque sea de la mala.





Oigan, Barbiechairos, si creen que me ofenden haciendo alusión a mi trabajo, sépanse que no es así. Al contrario, gracias por ver mi chamba y darle promoción. Los quiero. P.D. me divierten mucho sus comentarios llenos de ira irracional. — Oscar Ortíz D Pinedo (@oscarortizdp) July 27, 2023





