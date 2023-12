Oscar 2024: la película mexicana "Tótem" entre las finalistas para la entrega número 96

México da un paso más en la carrera del Oscar 2024, luego de que “Totem”, el filme de Lila Avilés, haya sido elegido en la llamada shortlist de 15 títulos semifinalistas. La película se centra en un hombre que está en etapa terminal y recibe la visita de su familia y amigos, pero la historia es contada a través de los ojos de su pequeña hija. Protagonizada por la niña Naima Sentíes, la historia ahora buscará en enero quedar en la categoría final de Largometraje Internacional. “Esta película viene de algo muy personal, quería indagar mucho en el duelo y en lo que es una casa, viene de algo cercano a mi historia.

Esta es la lista completa de los finalistas

Largometraje Documental

- "American Symphony" -"Apolonia, Apolonia más allá de la utopía" -"Bobi Wine: El presidente del pueblo" -"Almas desesperadas, Ciudad oscura y la leyenda del vaquero de medianoche" -"La memoria eterna" -"Cuatro hijas que van a Marte: El proyecto Nikki Giovanni" -"En el retrovisor" -"Estampado desde el principio" -"Fotograma: A Michael J. Película Fox" -"Una voz apacible y pequeña" -"32 sonidos" -"Para matar un tigre" -"20 días en Mariupol"

Cortometraje Documental

-"El ABC de la prohibición de libros" -"El barbero de Little Rock" -"Oso, entre la tierra y el cielo" -"Juego de niñas negras: La historia de los juegos de manos" -"Campamento Coraje" -"Decidir votar" -"Cómo nos liberamos" -"Si los sueños fueran relámpagos: Crisis de atención médica rural" -"Isla intermedia" -"El último taller de reparaciones" -"Última canción de Kabul" -"Nǎi Nai y Wài Pó" -"Oasis" -"Alas de polvo"

Largometraje Internacional

-Armenia, "Amerikatsi" -Bután, "El monje y la pistola" -Dinamarca, "La tierra prometida" -Finlandia, "Hojas caídas" -Francia, "El sabor de las cosas" -Alemania, "The Teachers' Lounge" -Islandia, "Godland" -Italia, "Io Capitano" -Japón, "Perfect Days" -México, "Tótem" -Marruecos, "La madre de Todas Mentiras" -España, "Sociedad de la Nieve" -Túnez, "Cuatro Hijas" -Ucrania, "20 Días en Mariupol" -Reino Unido, "La Zona de Interés"

Maquillaje y Peluquería

-"Beau tiene miedo" -"Ferrari" -"Golda" -"Asesinos de la Luna" -"El último viaje del Demeter" -"Maestro" -"Napoleón" -"Oppenheimer" -"Pobres" -"La sociedad de la nieve"

Música original

-"Ficción americana" -"Sinfonía americana" -"Barbie" -"El niño y la garza" -"El color púrpura" -"Elemental" -"Los vestigios" -"Indiana Jones y el dial del destino" -"Asesinos de la luna" -"Oppenheimer" -"Los pobres" -"Saltburn"

-La sociedad de las nieves" -"Spider-Man: A través del spiderverso" -"La zona de interés"

Canción original

-"It Never Went Away" de "American Symphony" -"Dear Alien (Who Art In Heaven)" de "Asteroid City" -"Dance The Night" de "Barbie" -"I'm Just Ken" de "Barbie" -"¿Para qué fui hecho?" de "Barbie" -"Keep It Movin" de "The Color Purple" -"(Superpower) I" de "The Color Purple" -"The Fire Inside" de "Flamin' Hot" -"High Life" de "Flora and Son -"Meet In The Middle" de "Flora and Son" -"Can 't Catch Me Now" de "Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes" -"Wahzhazhe (A Song For My People)" de "Asesinos de la Luna -"Quiet Eyes" de "Vidas pasadas" -"Road To Freedom" de "Rustin" -"¿Soy yo? Soñando" de "Spider-Man: A través del Spider-Verse"

Cortometraje animado

-"Boom" -"Eeva" -"Humo" (Humo) -"Soy Hip" -"Una especie de testamento" -"Koerkorter"(Apartamento para perros) -"Carta a un cerdo" -"Noventa y cinco sentidos" -"Érase una vez un estudio" -"Nuestro uniforme" -"Paquidermo" -"Pete" -"27" -"¡La guerra ha terminado! Inspirado en la música de John y Yoko" -"Wild Summon"

Cortometraje de acción real

-"El Después" -"La Tienda de Regalos de Ana Frank" -"Un Pozo de Aguacate" -"Bienvenidos a Los Ángeles Gato" -"Muerto Buen Chico" -"Invencible" -"Frontera" -"Invisible" -"Caballero de la Fortuna" -"El Hombre de Una Nota" -"Rojo, Blanco y Azul" -"El Pastor" -"Extraña Forma de Vida" -"La Maravillosa Historia de Henry Amarillo" -"Azúcar"

Sonido

-"Barbie" -"La Creadora" -"Ferrari" -"El Asesino" -"Asesinos de la Luna" -"Maestro" -"Misión: Imposible – Dead Reckoning Primera Parte" -"Napoleón" -"Oppenheimer" -"La Zona de Interés"

Efectos visuales

-"El Creador" -"Godzilla Minus One" -"Guardianes de la Galaxia Vol. 3" -"Indiana Jones y el dial del destino" -"Misión: Imposible – Dead Reckoning Primera parte" -"Napoleón" -"Pobres" -"Rebel Moon" -"Spider-Man: A través del Spiderverso"

