Osamu Menéndez recordó una de las últimas conversaciones que sostuvo con su hijo Mauro, fruto de su relación con Aylín Mujica, y compartió cuál fue la última voluntad que el músico de 33 años le expresó antes de morir, un deseo que ahora la familia busca cumplir.

En medio del duelo, Menéndez contó en una reciente entrevista con el periodista Erwin Pérez que, en alguna ocasión, padre e hijo hablaron sobre la muerte. Sin embargo, era él quien solía expresarle al DJ el temor que tenía de padecer Alzheimer.

“Yo le decía: ‘Fíjate, si tú me ves a mí así, que no te conozco y no sé ni quién son los demás. Tú me empujas por las escaleras porque no quiero hacer sufrir a mi familia’”, contó Osamu.

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Entre risas, mencionó que su hijo solía bromear con él y le respondía que “había otros métodos”, en lugar de decirle que cómo podía pensar algo así.

Posteriormente, explicó que el joven le compartió que su último deseo era ser cremado y que sus cenizas fueran llevadas al mar.

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“Ahí, en Key Biscayne, porque él vivió muchos años ahí”, dijo sobre el lugar ubicado en Florida.

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Según Osamu, será Aylín Mujica quien se encargue de cumplir esa voluntad, pues él considera que no tendría la fortaleza para afrontar ese momento.

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“No te digo ni qué día. Ya yo me despedí y quiero quedarme con eso”, expresó.

Osamu admite que sintió enojo con su hijo

Mauro Menéndez padecía una neumonía severa y, aun así, decidió viajar a la isla de Barbados. De acuerdo con su padre, abordar un avión en esas condiciones representaba un riesgo importante para su salud.

El también productor confesó que sintió molestia con Mauro por no haberse cuidado lo suficiente.

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“La irresponsabilidad de no haberse cuidado y no haberse quedado haciendo reposo. Fue lo que le dije el día que lo vi en la morgue”, comentó.

También señaló que desconocía que el joven viajaría a Barbados. Además del reclamo, le expresó el profundo dolor que sentía por su partida y lo amado que era: "le di un beso en la frente y yo creo que esa fue mi despedida”.

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Aylín Mujica se encontraba grabando un reality show en Colombia el pasado 16 de julio, cuando una amiga de Mauro la llamó para informarle que el joven había convulsionado mientras jugaba futbol en la playa.

Más tarde, la actriz explicó que los médicos detectaron un coágulo en el pulmón y otro en el corazón.