Once Once Dance Studio celebra tres años de libertad a través del baile Con el objetivo de expandir su propuesta, Once Once ha creado una división infantil, que busca acercar a los más pequeños al arte y la danza

Este estudio de baile, ubicado al sur de la Ciudad de México, cumple tres años de existencia. “Vienen mujeres, hombres, personas con diferentes identidades y preferencias sexuales, incluso gente con discapacidad".