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El rapero regresó a los escenarios a tan solo unos días de haber sido baleado a las afueras de un casino en Florida.

Aunque, hasta hace unos días, el cantante continuaba en plena recuperación, decidió viajar hasta California para formar parte del primer fin de semana del

Este pasado sábado, el cantante, de 34 años, sorprendió a los asistentes, y a la prensa internacional, al aparecer en uno de los escenarios del famoso festival; y es que, decidió presentarse en silla de ruedas.

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Sin embargo, su condición no le impidió disfrutar del evento. Durante algunos momentos de la noche consiguió ponerse de pie para cantar y dejarse llevar por la energía del público.

Horas más tarde, el propio rapero compartió algunos videos del concierto en redes sociales, mismos que acompañó con la frase "Amor real", dejando claro que el apoyo de sus fans fue clave en su rápida reaparición.

Pero más allá del escenario, Offset también abrió su lado más personal con una carta publicada en sus redes, en la que habló por primera vez sobre su estado tras el ataque.

“Gracias a todos los que han estado pendientes de mí y me han mostrado cariño. Estoy bien… pero planeo estar mejor", escribió.

En el texto, dio algunas pistas de su pronto regreso, pues no solo confesó que el incidente lo había hecho reflexionar sobre algunas cosas de la vida; sino, reveló que ya trabaja para volver a la música:

"La vida es una apuesta y sigo jugando para ganar".

¿Qué le pasó a Offset?

La salud de Offset se convirtió en tema de preocupación cuando, el pasado 6 de abril, el portal TMZ dio a conocer que había resultado herido en un tiroteo en Florida.

Según los reportes oficiales, los hechos ocurrieron en el estacionamiento de un conocido casino, tras una pelea en la que estuvo involucrado el también artista Lil Tjay.

Offset recibió un disparo en la pierna por uno de los acompañantes de Tjay, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital.

Tras el incidente Tjay fue arrestado por un delito menor de alteración del orden público y posteriormente puesto en libertad.

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