Durante más de una década, “Malcolm”, interpretado por Frankie Muniz, ha llevado una vida tranquila: un trabajo que le gusta, su pareja Tristan (Kiana Madeira) y hasta una hija llamada Leah. Todo parece perfecto… hasta que recibe una inesperada invitación familiar. Esta es la premisa del nuevo adelanto de “Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair”, dado a conocer este jueves 12 de marzo por Hulu.

El especial de cuatro capítulos, que se estrenará próximamente en Disney, reúne casi al elenco original: Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois, Justin Berfield como Reese, Caleb Ellsworth-Clark que remplaza a Erik Per Sullivan como Dewey y Christopher Masterson como Francis Wilkerson.

En la nueva etapa de la serie de los 2000, Malcolm deberá presentar a su pareja e hija a su caótico clan. Hasta ahora, había mantenido algunos secretos sobre su vida en común con su pareja, todo durante el 40.º aniversario de sus padres, Lois y Hal.

Tristán, interpretada por Kiana Madeira y Leah, interpretada por Keeley Karsten, quien comparte la inteligencia de "Malcolm". Foto: Captura.

También se muestra la dinámica entre hermanos, quienes deberán reconciliarse tras años distanciados y diferencias económicas.

¿Hal desnudo? Lo que revela el tráiler de "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair"

El adelanto comienza con una escena divertida: Hal aparece completamente desnudo frente a una laptop, mientras Lois le quita el vello corporal con una máquina. En la pantalla, vemos por primera vez al hermano menor Dewey, quien luce incómodo, y trata de decirle que los contactará después.

Posteriormente, Malcolm se dirige directamente a la cámara, cuenta lo sucedido en su vida y presenta a su adolescente, Leah (Keeley Karsten). Poco a poco aparecen sus hermanos: Francis, quien ha encontrado estabilidad junto a su esposa Piama Tananahaakna (Emy Coligado), una mujer con un carácter similar al de Lois; Reese, de vuelta en la dinámica familiar; y Vaughan Murrae como Kelly, la hija menor de Hal y Lois, cuyo embarazo se reveló al final de la serie.

Francis y su pareja Piama Tananahaakna. Foto: Vía Hulu.

En un momento, Malcolm pierde el control y Tristan le pide que haga las paces con su familia. La preparación para la celebración también está llena de caos y conflictos familiares.

Foto: Vía Hulu.

Fecha de estreno

Los capítulos de “Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair” llegarán a Disney+ el próximo 10 de abril. En Latinoamérica, el doblaje contará con Magda Giner como Lois, Alfredo Leal como Reese y Carlos Díaz como Malcolm; Alejandro Mayén, voz original de Hal, no participará en esta nueva producción.

El creador original de la serie, Linwood Boomer, regresa como guionista y productor ejecutivo. También participan como productores ejecutivos Bryan Cranston, Tracy Katsky de KatCo, Gail Berman y Arnon Milchan, así como Yariv Milchan y Natalie Lehmann de New Regency.

La serie original se emitió en Fox durante siete temporadas y 151 episodios, entre 2000 y 2006.

