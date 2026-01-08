Alejandra Gálvez, la novia de Ernesto D’Alessio, pasó las fiestas en casa de su suegra, Lupita D’Alessio, de quien dice, se encuentra muy bien de salud. La pareja podría tener planes de boda en puerta, pues al ser cuestionada sobre su futuro amoroso, se limitó a decir que todo está “en manos de Dios”.

Sin embargo, respecto a darle un nuevo nieto a la Leona Dormida, la sonorense dijo no estar interesada porque ya tiene una hija de 18 años, por lo que no se ve volviendo a cuidar de un bebé y así, aseguró, disfrutan más su novio y ella.

“Yo ya no, tengo una hija que ahorita está en Corea del Sur, yo también ya estoy en otra etapa, no me veo la verdad con un bebé pequeñito. Nos estamos disfrutando muchísimo, como solteros incluso”.

El Ariel busca sede nueva

Para la entrega 2026 del premio Ariel a lo mejor del cine mexicano andan buscando sede y la opción más probable es regresar a la Ciudad de México, sin descartar alguna alrededor de la capital. Nos cuentan que ya se habló con Jalisco, que ha sido el anfitrión en los últimos tres años y todo está en orden para volver, pero en 2027. Lo complicado de este año es buscar patrocinadores porque ahora muchas marcas están enfocando su presupuesto para acciones alusivas al Mundial de Futbol, así como presupuestos estatales, que permitan una solvencia económica para trasladar a nominados y prensa a la sede.

Fuentes del gobierno capitalino ven con buenos ojos celebrar la edición 68 de los galardones de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, estando ahora en la palestra dos sedes, una de ellas el Palacio de Bellas Artes.

Los Ariel 2026 aún no tienen sede

La Adictiva borra de su pasado los corridos tumbados

La agrupación La Adictiva abandonaría a sus fans amantes de la música bélica para adaptarse a nuevos públicos. Los intérpretes de “JGL”, uno de los corridos tumbados dedicados a Joaquín “El Chapo” Guzmán, ahora dicen desconocer su pasado y afirman que ese género no es algo que les guste mucho.

“Tuvimos la fortuna de grabar un corrido, obviamente no es la música que nos gusta grabar”, aseguraron los integrantes de la agrupación conformada por Omar Melendres, Jerry Corrales y Isaac Salas, quienes al parecer no se quieren meter en problemas de prohibiciones ni sanciones en algunos estados del país por interpretar este tipo de música.

La agrupación adictiva. Foto: Instagram oficial.

