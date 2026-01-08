Más Información

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

El Premio Nadal reconoce a David Uclés por "La ciudad de las luces muertas"

El Premio Nadal reconoce a David Uclés por "La ciudad de las luces muertas"

Arte sobre el mundo artificial e identidades

Arte sobre el mundo artificial e identidades

Librerías en jaque: cerrar o volverse centros culturales

Librerías en jaque: cerrar o volverse centros culturales

Museo de Antropología alcanza los 5 millones de visitantes en 2025

Museo de Antropología alcanza los 5 millones de visitantes en 2025

Alejandra Gálvez, la novia de Ernesto D’Alessio, pasó las fiestas en casa de su suegra, Lupita D’Alessio, de quien dice, se encuentra muy bien de salud. La pareja podría tener planes de boda en puerta, pues al ser cuestionada sobre su futuro amoroso, se limitó a decir que todo está “en manos de Dios”.

Sin embargo, respecto a darle un nuevo nieto a la Leona Dormida, la sonorense dijo no estar interesada porque ya tiene una hija de 18 años, por lo que no se ve volviendo a cuidar de un bebé y así, aseguró, disfrutan más su novio y ella.

“Yo ya no, tengo una hija que ahorita está en Corea del Sur, yo también ya estoy en otra etapa, no me veo la verdad con un bebé pequeñito. Nos estamos disfrutando muchísimo, como solteros incluso”.

Lee también

El Ariel busca sede nueva

Para la entrega 2026 del premio Ariel a lo mejor del cine mexicano andan buscando sede y la opción más probable es regresar a la Ciudad de México, sin descartar alguna alrededor de la capital. Nos cuentan que ya se habló con Jalisco, que ha sido el anfitrión en los últimos tres años y todo está en orden para volver, pero en 2027. Lo complicado de este año es buscar patrocinadores porque ahora muchas marcas están enfocando su presupuesto para acciones alusivas al Mundial de Futbol, así como presupuestos estatales, que permitan una solvencia económica para trasladar a nominados y prensa a la sede.

Fuentes del gobierno capitalino ven con buenos ojos celebrar la edición 68 de los galardones de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, estando ahora en la palestra dos sedes, una de ellas el Palacio de Bellas Artes.

Los Ariel 2026 aún no tienen sede
Los Ariel 2026 aún no tienen sede

La Adictiva borra de su pasado los corridos tumbados

La agrupación La Adictiva abandonaría a sus fans amantes de la música bélica para adaptarse a nuevos públicos. Los intérpretes de “JGL”, uno de los corridos tumbados dedicados a Joaquín “El Chapo” Guzmán, ahora dicen desconocer su pasado y afirman que ese género no es algo que les guste mucho.

“Tuvimos la fortuna de grabar un corrido, obviamente no es la música que nos gusta grabar”, aseguraron los integrantes de la agrupación conformada por Omar Melendres, Jerry Corrales y Isaac Salas, quienes al parecer no se quieren meter en problemas de prohibiciones ni sanciones en algunos estados del país por interpretar este tipo de música.

La agrupación adictiva. Foto: Instagram oficial.
La agrupación adictiva. Foto: Instagram oficial.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Se enojó Ángela Nodal canta tema dedicado a Belinda en plena reunión con la familia Aguilar. VIDEO. Foto: Tomada Instagram @belindapop / AFP

¿Se enojó Ángela? Nodal canta tema dedicado a Belinda en plena reunión con la familia Aguilar. VIDEO

¿Harry y Jennifer Lopez Revelan que el príncipe hace llamadas secretas y que Meghan ‘muere’ de celos. Fotos: AP

¿Harry y Jennifer Lopez? Revelan que el príncipe hace llamadas secretas y que Meghan ‘muere’ de celos

Ben Affleck estalla cuando su hijo le pide dinero para apostar: “Yo tengo el dinero, tú estás arruinado”. Foto: AP

Ben Affleck estalla cuando su hijo le pide dinero para apostar: “Yo tengo el dinero, tú estás arruinado”

Segundo adiós: Luz María Zetina y Emilio Guzmán cancelan compromiso en medio de rumores de otro romance. Foto: Lorena Ochoa FB / Luz María Zetina FB

Luz María Zetina y Lorena Ochoa: fotos juntas reavivan rumores de romance tras su ruptura con Emilio Guzmán

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian deslumbra con vestido negro de transparencias y desata reacciones

[Publicidad]