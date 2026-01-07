César Bono celebró estar vivo como mejor sabe: con humor negro, memoria larga y anécdotas que cobran sentido con los años. Durante la tradicional partida de Rosca de Reyes con la prensa, el actor contó que sigue en recuperación tras un accidente doméstico que le dejó dos costillas fracturadas, pero que incluso así la vida, o el subconsciente, no deja de mandar señales.

Bono reveló que soñó con su entrañable amigo José José, a seis años de su muerte. “Soñé que íbamos al teatro”, dijo. Lo inquietante vino después: al despertar, encontró un mensaje de Marysol Sosa deseándole buen año. ¿Destino, coincidencia o simple guiño del Príncipe? Bono lo contó con ironía, pero también con esa nostalgia que solo entienden quienes crecieron creyendo que el amor dolía bonito.

Alejandra Capetillo volvió a confirmar lo que muchos lectores saben desde hace tiempo: los 90 no solo fueron una buena época, siguen siendo una referencia. La modelo compartió en redes que rescató del clóset de su mamá, Bibi Gaytán, dos prendas icónicas de aquella década: una boina y unos guantes animal print que los fans reconocieron al instante.

Desde España, Alejandra armó outfits actuales con piezas vintage que activaron la nostalgia y confirmaron algo que el público noventero defiende con orgullo: había estilo, identidad y personalidad antes de la moda desechable. No es la primera vez que recupera guiños de esa época, pero sí una prueba más de que el buen gusto también es memoria. Y que, pese a los años, los 90 siguen quedando bien.

Foto: Instagram @alecapetilloga





Aparece “papá pirata” de la Sonora Dinamita y las redes lo mandan a bailar

La agrupación Sonora Divana se vio envuelta en una polémica tan inesperada como tropical, luego de subir un cover de “La Pollera Colorá” al estilo de la Sonora Dinamita. Aunque el video llevaba meses circulando sin mayor ruido, una usuaria apareció en los comentarios adjudicándose la autoridad para “dar permisos de tributo” y acusando plagio, incluso desde el nombre.

Las redes reaccionaron como reaccionan quienes crecieron bailando cumbia en fiestas familiares, XV años y bodas donde todos sabían la coreografía: con humor. “Solo hay cupo para 750 Sonoras Dinamita, la 751 ya no”, “Que demande a todos”, “Ni Lucho Argain se atrevió a tanto”. Moraleja cumbiera: la cumbia no se privatiza. Se hereda, se versiona y se baila… sobre todo si viene cargada de memoria colectiva.

La agrupación se vio envuelta en polémica. Foto: Redes sociales.

