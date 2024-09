Taylor Swift se llevó por tercer año consecutivo la noche de los MTV Video Music Awards, pero ni así había dejado tan claro por qué es la reina del momento: se llevó siete premios durante la velada, y la atención del mundo.

Como nunca antes, todas las miradas estaban sobre la nacida en Pensilvania, luego de que invitara, un día antes, a sus millones de swifties a apoyar el proyecto político de la candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris. Consciente de la atención, Taylor respondió desde el momento en que llegó deslumbrante a la alfombra roja.

Su audaz y vanguardista estilo recordó a su era Reputation, luciendo un vestido de cuadros con el centro abierto que dejaba al descubierto unos pantalones cortos rasgados, acompañado de un corsé que acentuaba su escote. El look lo completó con guantes de cordones que llegaban hasta los hombros y unas imponentes botas altas.

La ceremonia, originalmente programada para el 10 de septiembre, fue reprogramada para no coincidir con el debate presidencial, lo que permitió a los organizadores rendir homenaje a los afectados y víctimas de los atentados a las torres gemelas de 2001, un gesto al que Taylor se sumó al subir al escenario.

“Al despertar esta mañana en Nueva York, el 11 de septiembre, estuve pensando en lo que ocurrió hace 23 años. En todas las personas que perdieron a un ser querido y en todos los que perdimos. Eso es lo más importante hoy. Todo lo demás queda en segundo plano”, expresó al recibir su Spaceman por Colaboración junto a Post Malone.

A pesar de la expectativa de que pudiera dar un discurso político tras su reciente apoyo a la vicepresidenta, Taylor eligió un enfoque más sutil durante la ceremonia. Al recibir el mayor galardón, Video del año, agradeció a sus fans por el logro y aprovechó para hacer un símil con las votaciones del próximo 5 de noviembre: “Por favor, usen su voto para algo más importante”.

Al recibir, su premio, Swift agradeció a su novio Travis Kelce y al mexicano, Rodrigo Prieto. También se llevó Artista del año, Mejor pop, Canción del verano, Edición y Dirección.

Marshall vuelve con su alter ego

En 2001, Eminem sorprendió en el escenario de los VMA diciendo: “May I have your attention, please?”, mientras interpretaba a su alter ego, The Real Slim Shady. Este año, el rapero regresó con su nuevo álbum de estudio, The death of Slim Shady, interpretando “Somebody save me” y “Houdini”, acompañado en pantalla por Jelly Roll.

El rapero, cuyo disco ha liderado las listas, ganó en la categoría de Hip-hop, consolidando así su estatus como el artista masculino más galardonado en la historia de los MTV Video Music Awards.