Muy intensa se vivió la cuarta gala de eliminación de “La casa de los famosos México” en donde los inquilinos se dijeron todas sus verdades durante la dinámica del posicionamiento.

Pero sin duda el momento más ardiente se vivió hasta el último cuando Ricardo Peralta se colocó a un lado de Arath de la Torre a quien le reclamó que hace cuatro galas el comediante le hizo un comentario desatinado:

“Me dijiste: ‘Rick quítate eso porque me incomoda verte así’”, dijo y enseguida le explicó acerca del concepto expresión de género que, según indicó, va ligada a la orientación sexual; en su caso, es homosexual.

También esta expresión va ligada al género fluido que tiene Peralta, no binario “eso quiere decir, ni mujer, ni hombre”:

“La expresión de género responde a cómo hablamos, cómo tenemos nuestros manierismos y cómo nos vestimos, yo sé que tal vez tú me puedas decir: solamente se refería que no le gustó su ropa.

“No, yo sé que no te referías a eso, porque tampoco existo para ti en esta casa y si yo no existo para ti en esta casa, tú tampoco vas a existir para mí. Me gustaría decirte que no me gustaría que la gente creyera que soy un personaje. Lo que yo me pongo es porque me hace sentir vivo, me llena de ilusión y me encanta: arriba los jotos afeminados”.

A continuación Arath usó su derecho de réplica y le contestó a pesar de que al ganador de “MasterChef Celebrity” no le interesaba escuchar lo que tenía que decir.

“Te voy a decir una cosa con todo respeto: ‘no eres Wendy, no eres Wendy Guevara, ella es otra cosa, búscate otra historia, porque esa ya se contó”.

El conductor de “Hoy” afirmó que jamás le faltaría el respeto a nadie y que si le molestó su comentario respecto al vestuario, no tenía nada que ver con la identidad de género.

“Te estás equivocando, yo no tengo ningún problema con absolutamente nadie, tan es así que tengo un hermano que es homosexual y lo respeto, es mi admiración más grande, no tengo absolutamente nada, creo que estás tratando de confundir a la gente y las cosas,.

“Yo te respeto y te he respetado siempre, incluso yo siempre he dicho que en un mundo de nubes grises tú eres el arcoiris y mis respetos siempre para ti y toda tu comunidad y lo he respetado durante todo el tiempo, no quieras voltearme a la gente de esa manera, no se vale, no juegues así, no juegues sucio”.

De la Torre indicó que siempre le ha extendido su mano en todos los sentidos e incluso con ayudas en adicciones que le ha dicho que tiene.

