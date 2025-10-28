Niurka vivió varios momentos como mamá soltera, por lo que tiene claro lo complicado que es esa situación, sin embargo, asegura que a diferencia de Cazzu, ella no le pidió algo a los padres de sus tres hijos, sólo si ellos lo hacían por su voluntad, así que al ser cuestionada al respecto, la cubana no se quedó callada y le dio un consejo a la ex de Chrisrian Nodal, quien según la trapera, no le da manutención suficiente para Inti, la hija que tienen en común.

Niurka dejó claro que apoya a las mujeres pero no se considera feminista, y no es de aquellas que le ruegan al hombre atención para los hijos, mucho menos les pide cierta cantidad, pues afirma que sus hijos no tienen precio.

"Yo apoyo a la mujer pero no soy feminista; no soy de las mujeres que le está rogando a un macho atención para un hijo, mis hijos no tienen precio, ningún cabrón, aunque sea su papá, mis hijos le van a rogar atención, con la pena, ¡tienen mucha madre hermafrodita", dijo a su estilo en el aeropuerto de la Ciudad de México.

La cubana, quien está próxima a casarse con Bruno Espino, un modelo, actor y bailarín 20 años menor que ella, es partidaria de la idea de que si el padre no quiere dar dinero, pues que no dé, pues considera que eso es preferible que llorar la miseria y la atención del progenitor.

"Si no quieren dar que no den, no pasa nada, ella tiene que ser mucho más madre que mujer para que críe a su hija sola y deje de estar llorando la miseria y la atención del otro".

Niurka ve otra ventaja cuando las mujeres toman esa conducta, la de ignorar al padre ausente, que entonces ellas pueden tomar las decisiones sin tener que pedirles a ellos su parecer o su permiso.

"Ponerle precio a un hijo es darle el derecho a los weyes a que opinen sobre las decisiones que tienes para criarlo y decisiones que vas a tomar como mujer", expresó.

¿Quiénes son los hijos de Niurka?

Kiko (Itzcoatl Marcos), su hijo mayor, es producto de su primer matrimonio con Federico, un policía judicial de la PGR.

Romina Marcos, hija de Niurka con su segundo esposo Jorge Francisco Pasos Romero, quien se dedica a las finanzas.

Emilio Osorio Marcos, su hijo menor, fruto de su matrimonio con Juan Osorio, productor de Televisa.

