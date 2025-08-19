Más Información

Del arte pop de Marta Minujín al arte moderno de Rufino Tamayo y Vicente Rojo: los destacados de GAMA Week

Sally Rooney cometerá un delito terrorista si apoya a Palestine Action, advierte Londres

Sally Rooney donará derechos de sus novelas a Palestina Action, organización prohibida en Reino Unido

La obra de Gabriela Ortiz resonará en Londres, Ámsterdam y Barcelona para temporada 2025-2026

Filmoteca UNAM busca pistas para hallar 10 películas perdidas

Preparan Encuentro de Escritoras Negras Afromexicanas

confirmó que regresará a la Ciudad de México (CDMX) para dar un concierto, en el que promete reencontrarse con sus fans. Por primera vez, el cantante vuelve a la Arena CDMX bajo su nombre artístico original.

El anuncio sorprendió a sus seguidores, luego de 18 años de ausencia y de los conflictos con su mánager que lo alejaron del país, durante un largo tiempo.

¿Cuándo es el concierto de Nigga en la Arena CDMX?

La presentación de Nigga en la Arena Ciudad de México se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre de 2025 a las 20:00 horas. El llamado “rey del romantic style” interpretará los éxitos que marcaron a toda una generación.

¿Cuándo es la venta de boletos para el show de Nigga en CDMX?

En esta ocasión, el cantautor panameño no tendrá preventa. La venta general iniciará el 20 de agosto para todo el público.

¿Por qué Nigga se llamó “Flex” durante un tiempo?

El cantante, de 44 años, comenzó su carrera en los 2000 bajo el apodo de “Nigga”. Sin embargo, en 2008 adoptó el nombre artístico “Flex” para poder ingresar al mercado estadounidense, ya que el anterior hacía referencia a un término considerado ofensivo.

Además, en 2007 enfrentó problemas con su disquera en México, lo que provocó que bloquearan y retiraran su música del país. Buscó oportunidades en otros mercados y continuó su carrera de manera independiente.

Bajo el nombre de “Flex” lanzó cinco álbumes: “Vives en mí” (2012), “Seduction” (2015), “Delirio” (2021) y “Sonido inmortal” (2024).

Ahora, regresa con su gira "Tu romantico favorito tour", donde planea reencontrarse con fans que crecieron canciones como “Sin tu amor”, “Luna” o “Por ti baby”. En esta presentación contará con la participación especial de Makano.

