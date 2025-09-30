Son muchas las fotografías de Nicole Kidman y Keith Urban acompañándose a eventos cinematográficos y musicales, la actriz australiana y el músico de country llevaban casi 20 años juntos y era una de las parejas más sólidas de Hollywood, sin embargo, su historia de amor llegó a su fin.

El medio de entretenimiento TMZ dio a conocer que desde principios de verano están viviendo separados, pues Keith Urban habría dejado la casa que compartían, a la par de los esfuerzos de Nicole por hacer que su matrimonio no se rompiera.

Urban, ganador de cuatro Grammies a sus 57 años, dejó la casa familiar en Nashville para mudarse a su propia residencia en otro sector de la ciudad, indicó TMZ.

Nicole y Keith se conocieron en 2005 durante una cena en Los Ángeles en honor a personalidades australianas, presentados por el actor Geoffrey Rush, en esa ocasión ella le dio su número de teléfono a Keith, sin embargo, él tardó en contactarla debido a que acababa de terminar su relación con la modelo Niki Taylor.

Nicole quedó cautivada por los encantos de Keith como músico y persona desde que tuvieron su primera cita en Central Park en Nueva York; todo marchó tan perfecto que se casaron en junio de 2006 en Australia, un año después de haberse conocido.

Nicole Kidman y Keith Urban. EFE/EPA/PAUL BUCK

Enfrentaron dificultades, entre ellas la lucha de Keith con adicciones al alcohol y drogas, de las que logró recuperarse con el apoyo de Nicole; tuvieron dos hijas, Sunday Rose, actualmente de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Se acaba el amor entre Nicole Kidman y Keith Urban

Para muchos no fue una sorpresa que se hiciera oficial la separación entre Nicole Kidman y Keith Urban, pues la pareja ya llevaba varios meses separada, además de que aseguran, que Keith ya tiene un nuevo romance.

Kidman habría solicitado el divorcio después de que trató de mantener a la familia unida desde que Keith se fue, según contó una fuente a TMZ.

La última vez que Kidman publicó una foto junto Urban fue en Instagram en junio con un pie de foto que decía: "Feliz Aniversario, bebé".

En mayo, el músico nacido en Nueva Zelanda compartió fotos en Instagram de él y una sonriente Kidman después de su triunfo en los Premios de la Academia de Música Country.

Keith Urban compartió en mayo de 2025 esta foto con su esposa Nicole Kidman. Foto: Instagram keithurban

TMZ asegura que existe un "Acuerdo de Disolución Matrimonial", firmado por Nicole y Keith, el cual incluye un plan de crianza y una hoja de cálculo de manutención infantil. También incluye una Orden de Seminario para Padres.

Nicole y Keith ya han llegado a un acuerdo de custodia y manutención, y parece que han acordado tomar clases de crianza compartida. Es interesante, porque parece que han dedicado tiempo a ultimar todos los detalles del divorcio. Sin embargo, según nuestras fuentes, Nicole tomó la abrupta decisión de presentar la demanda hoy.

El plan de crianza establece que los niños pasarán 306 días con Nicole y 59 días con Keith. Acordaron que todas las decisiones importantes relacionadas con sus hijos, incluyendo la educación y la atención médica, se tomarán conjuntamente.

La actriz de "Eyes Wide Shut" (1999) también tiene dos hijos adoptivos de su matrimonio anterior con el actor Tom Cruise, que terminó en 2001 en uno de los divorcios más famosos de Hollywood.

