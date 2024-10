Para Nicola Porcella se viene una etapa de cambios, porque no sólo su carrera está tomando relevancia en los medios de comunicación, la prueba está en el reality "Soltero Cotizado", el cual él protagonizará, sino también por la mudanza que ya prepara para vivir solo, asegurando que no se trata de un distanciamiento con Wendy Guevara y Agustín Fernández, sus compañeros de casa y amigos.

"Si ya me quiero ir a vivir solo, es porque ya viví esta etapa de estar con mis amigos, además esta semana y media que estuvo mi hijo, me di cuenta que ya necesita su espacio, Adriano ya es un niño de 12 años, y obviamente yo no puedo decirle a Agustín y a Wendy, hoy no hagan nada en la casa por si acaso está el niño", señaló Nicola.

El también modelo señaló que aunque su pequeño no vendrá a vivir con él, porque está en la escuela en Perú, sí está visitándolo más seguido, por lo cual tiene la ilusión de prepararle su cuarto y un espacio de juegos, además de que su mamá también podría venir a pasarse una temporada con él.

Eso sí, a diferencia de sus acciones en el pasado, donde tuvo varias polémicas en su país por hacer comentarios poco atinados hacia las mujeres, incluso por ser protagonista de varios escándalos, Nicola ahora tiene los pies bien puestos en la tierra y está dispuesto a aprovechar la oportunidad que se le está presentando en su carrera, aunque no esté ganando los 35 mil dólares que se dijo en el programa "Hoy Día", ganaba como conductor del programa "Hoy".

"Ya quisiera ganar lo que están diciendo, yo estoy empezando, estoy consciente que falta muchísimo para que yo llegue a eso porque mi carrera recién empieza, estoy trabajando para convertirme en un artista. Sí hay momentos que te va mejor, porque tienes una campaña, pero hay otros en que no tienes proyectos, entonces esta es una carrera de altibajos, yo ya lo viví".

También quiso aclarar que la amistad con Guevara y Ferández sigue bien, sobre todo con el argentino, a quien aseguró, seguirá apoyando siempre en su carrera.

Nicola buscará el amor

"Nicola es un tipo aterrizado, es guapo, agradecido con la vida, es exitoso en este momento de su carrera y lo único que no tiene en este momento es pareja, entonces fue la razón por la cual la empresa (Televisa-Univisión) pensó en Nicola para este reality y él dijo que sí", explicó el productor Manolo Fernández, sobre la razón por la cual Porcella fue elegido para ser el protagonista del reality "Soltero Cotizado".

Pero también influyó, según explicó el productor Manolo Fernández, que el público comenzó a tener mucha curiosidad sobre él, entonces pensaron que un programa así sería el ideal para que lo conozcan mejor.

"Soltero Cotizado" se trata de un reality donde 18 mujeres, de diversas nacionalidades, tratarán de conquistar el corazón de Nicola, pero además tendrán que superar diversos desafíos en cada uno de los capítulos; al final sólo cuatro quedarán y entre ellas estará la elegida, aunque es muy posible que el objetivo no sea el peruano, sino el millón de pesos que también está en juego.

"Se hizo una convocatoria, se les explicó a las chicas el formato, se inscribieron buscando lo que les interesaba más, nadie sabe en el proceso qué es lo que ellas están buscando, cuáles son sus verdaderas intenciones y Nicola mucho menos", dijo el productor.

Nicola no ve problema que entre las concursantes haya una mujer trans, eso es algo que a él no le molesta y lo ha demostrado viviendo con Wendy Guevara, con quien se lleva muy bien y han podido estar bajo el mismo techo.



"Soltero Cotizado" se transmitirá a partir del 28 de octubre, de lunes a jueves a las 21 horas por Canal 5, serán 25 capítulos y la final, que será el 6 de diciembre, será en vivo desde Televisa San Ángel.



"El estar acá creo que es algo que uno sueña cuando está en televisión en otro país, porque sabemos que estamos en la televisora más grande de habla hispana. Yo venía de realities como participante, pero ahora tener el tuyo, que se enfoque en ti, es algo hermoso", dijo Porcella.



Nicola también explicó cuál ha sido la razón de su soltería: "Me da miedo confiar, no confío mucho en la gente, siento que por dar mi confianza perdí muchas cosas, entonces no quise que mi familia pase a lo que ya había sucedido antes, por haber abierto mi casa, mi corazón y mis amistades".



Pero piensa que su etapa para estar solo podría terminar pronto, siempre y cuando llegue la persona indicada, pero aseguró que hasta el momento esto no ha sucedido, o quizá él no se ha abierto mucho a la posibilidad.



"En esta carrera siempre hay mucho altibajos y uno lo que quiere es una compañera de vida, que en el momento que estés mal te apoye y cuando ella esté mal yo la apoye, tratar de formar una familia, de respetarnos, porque yo creo mucho en esto y en la lealtad, de no hacer lo que no quiero que me hagan, también hay momentos en que uno tiene que ceder en ciertas cosas, pero sobre todo que se lleve bien con mi hijo y mi familia, porque para mí la familia es lo más importante", dijo Nicola.



En este camino del amor será acompañado por Montserrat Oliver, que será la conductora del reality, pero además al final de cada emisión Karla Díaz y Yordi Rosado estarán al frente del programa Soltero Cotizado "El After", donde hablarán con invitados sobre lo sucedido cada día.





