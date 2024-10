A Wendy Guevara le despreocupa el video en que Nicola Porcella sugiere que siente pena de que la influencer sea su roomie, pues asegura que se trata de una edición en que se distorsionó lo que el peruano decía, con el fin de dar de qué hablar y causar conflictos entre los dos; hasta bromeó con el hecho de que ambos se avergüenzan, con la misma magnitud con la que se aman.

Durante la tarde de ayer, Kadri Paparazzi hizo públicos una serie videos del peruano, los cuales no lo dejarían muy bien parado, por lo que se puede escuchar que declara en ellos.

Mientras Porcella, de 36 años, era entrevistado por diferentes medios de comunicación, en las inmediaciones de Televisa, el medio, especializado en paparazzear, se concentró en observar de lo que pasa alrededor; fue así que captaron cuando la actriz Paola Hasany subía a su vehículo con discreción.

Fue a la actriz puertorriqueña, a quien Nicola le habló de algunas situaciones que tiene lugar en la intimidad de su hogar, relacionadas con Wendy Guevara y Agustín Fernández, sus roomies.

Mientras tomaban un café, el peruano hizo referencia a las incomodidades que atraviesa por el hecho de que no viva solo, confiándole a Paola que, existen ciertas desventajas cuando no se cuenta con una propiedad propia.

Para ejemplificar la situación, Nicola puso un supuesto sobre la mesa, en el que, hipotéticamente, invitaba a una joven a quedarse con él, pero al no vivir solo, la limitaba a no puede pasearse por toda la casa sin la preocupación, pues podría encontrarse con uno de sus compañeros, entre ellos, a Wendy.

"Imagínate... salgo con alguien, llego y le digo: ´-Quédate en mi casa´, ¿no?, sale y quiere salir en calzones, está Agustín allá afuera, o sea... sí es incómodo, hasta para mí", consideró.

El conductor de "Hoy" continuó con los hipotéticos:

"O llevar a alguien y estás tomándote un vinito y aparece Wendy, me va a decir: ´-Oye, Nicola, no jodas, tu amiga da vergüenza´", expresó.

A poco rato de que Kadri hiciera público este video, Guevara -a la que dijo que buscarían para que diera su opinión- compartió una historia de Instagram, junto a Nicola y Agustín, en que muy divertidos, tomaron con buen humor el video compartido.

Además, la ganadora de la primera edición de "La casa de los famosos" sugirió a sus seguidores que no creyesen en lo que se dice, expresando que se trataba de sólo se trata de un video truqueado.

"Bebés, buenos días, buenas tardes, les quiero decir algo, no hagan caso de entrevistas que cortan o de estados que recortan y que pegan, que hacen pa´ ser chismes y todo, nosotros nos amamos y nos avergonzamos, a veces yo de Agus, a veces yo de Nico, y a veces ellos de mí, pero no hagan caso, hermanas, el foco no es para todos, sigan su día agusto porque nosotros estamos muy bien", dijo.

La influencer prosiguió compartiendo historias de lo que ocurrió durante su día, en el que Nicola y ella se enfocaron en cuidar a Agustín que, luego del viaje que realizó a Tamaulipas, regresó con un fuerte resfriado, por lo que tuvo que ser inyectado por Porcella.

