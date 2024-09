Wendy Guevara volvió a entrar a “La casa de los famosos”, el reality en el que triunfó el año pasado. Esta vez, su objetivo fue aportar un toque de diversión e irreverencia a los cuatro finalistas.

“Llegó la alegría de la casa, qué bonitos se ven aquí adentro”, fueron las primeras palabras que expresó la influencer en su breve estancia.

La youtuber comentó que se ha convertido en una persona diferente desde que ganó en la primera temporada, incluso ya comenzó a ir al gimnasio y en broma señaló que ya se gastó los cuatro millones que ganó.

Con su peculiar personalidad se quejó de que tardaron tres horas en maquillarla, sin embargo, elogio la belleza de Gala Montes y expresó su admiración por la unión que comparten los cuatro participantes: Karime Pindter, Mario Bezares y Arath de la Torre.

LA PATRONA ESTÁ EN LA CASA... ¡Bienvenida a mi casa, tu casa, #WendyGuevara! 👄💅#LaCasaDeLosFamososMx, GRAN FINAL este domingo a las 8:30 p.m. por #LasEstrellas y #ViX 📺📱 pic.twitter.com/unGiWS6Uq3 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 27, 2024

Wendy contó que desde siempre ha deseado dedicarse a entrevistar a las personas, por ello nació en el 2023 su show “Resulta y resalta” dentro de este reality.

En la sala, el ambiente se tornó un poco más candente pues la youtuber protagonizó un beso de tres con las dos habitantes, Gala y Karime.

“Ustedes no me tienen tan contenta, cuando vi esto dije ‘¿por qué no me incluyeron? ¿por qué son tan mala onda?” mencionó antes de que en pantalla se mostrara cómo Gala y Karime se dieron un beso en la boca en el jardín.

“¿Cómo me van a dejar fuera de esto?”, les preguntó Wendy y de inmediato Karime le preguntó que si quería retomarlo a lo que ella aceptó: “pues si ustedes quieren”.

Mario y Arath gritaron: “¡beso de tres, beso de tres!” y las tres famosas se besaron durante varios segundos, después no pararon de reír.

“No digan que no les gustó”, mencionó Guevara antes de que revivieran cómo Bezares hizo la coreografía del “gallinazo” en tanga.





