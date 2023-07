Nicola Porcella pide que lo nominen en "LCDLFM", esta es la razón

Nicola Porcella, uno de los integrantes de "La casa de los famosos México" y miembro del "team infierno" pidió frente a las cámaras del reality show que sus compañeras y compañeros inviertan parte de sus puntos para nominarlo este miércoles, no porque quiera salir de la casa, sino porque quiere demostrarse a sí mismo si se ha ganado el reconocimiento y cariño de la audiencia pues está muy consciente de que, de entre las y los participantes del programa, él es uno de los menos conocidos, debido a que no es mexicano y hace no mucho tiempo comenzó a buscar una oportunidad en nuestro país.

El actor peruano llegó a nuestro país en 2020, cuando se integró al elenco del reality de rendimiento físico "Guerreros", sin embargo, lo antecedía una muy mala racha y reputación dentro de la televisión de su país, debido a que estuvo involucrado en diferentes polémicas que lo alentaron a salir de su natal Perú y buscar una oportunidad en México. A partir de ahí, Porcella fue obteniendo diferentes participaciones en la pantalla chica, haciéndose del conocimiento del público, a tal grado que se ganó la confianza de los ejecutivos de "La casa de los famosos México" para ser integrado dentro de las personalidades que conforman su primera edición.

Y aunque fuera de la casa, la audiencia ha manifestado su apoyo al actor de 35 años, debido a su carisma, sencillez y humildad, Nicola no ha podido medir la magnitud del cariño que está recibiendo actualmente pues, cuando comenzó el reality, a principios de junio, él era uno de los competidores menos conocidos, situación por la que, en más de una ocasión, el deportista ha externado que una semana más dentro de la casa, es un logro dentro de su carrera pues, de esa manera, se da a conocer el mayor tiempo posible frente a las cámaras, lo que le da la esperanza que, al acabar este proyecto, productores y ejecutivos de Televisa lo contacten y, de esa manera, pueda lanzar su carrera artística.

Por este motivo, ahora que el reality show cumple siete semanas desde que comenzó sus emisiones, Nicola se ha sentido motivado para solicitarle a sus compañeras y compañeros que lo nominen este miércoles y se convierta en uno de los participantes en riesgo de salir de la casa el próximo domingo, pues tiene el deseo de conocer si, a más de 40 días de estar dentro del programa, ha sabido ganarse la aceptación del público mexicano.

La tarde ayer, mientras el "team infierno" tomaba una siesta, Porcella se dirigió a la zona en que las y los integrantes de la casa pueden ejercitarse y, frente a la cámara que lo captada, habló de las emociones que lo estaban invadiendo, asegurando que su llegada a México le había cambiado la vida y que, de salir del reality, no se daría por vencido y seguiría buscando oportunidades, debido a que sus esfuerzos por ganar dinero y hacerse de un nombre es porque es el responsable de sacar adelante a su familia, la cual, tiene el sueño de traer a vivir a México.

"Mi familia es mi impulso, por lo que llegué acá a dormir a una casa de invitado con tres personas más y yo ahí, arrimadito, el primer año no tenía mucho para comer, no poder pagar muchas cosas, porque había que pagar las cosas en Perú y primero está mi familia, primero están ellos, y eso siempre será así, no importa si yo no tengo nada con tal de que Adri (su hijo), mi mamá, mi hermano, mi papá estén tranquilos, yo estoy tranquilo, yo trabajo para ellos, que es para lo que vine, para traerlos acá, asegurarlos", destacó.

"Ya no quiero que mi mamá trabaje, quiero que esté tranquila, que esté en la casa, que haga sus tortitas, que las vendan por internet, que es lo que a ella le gusta, ya me da mucha pena que ella esté trabajando, me da muchísima pena la verdad verla trabajar, quiero devolverle lo que me prestó, que lo invierta, que tenga su platita mensual (...) que esté tranquila, de verdad, asegurarla bien, que se lo merece, creo que nadie ha sufrido más que mi mamá que yo conozca, así que se lo merece", profundizó.

Otro de los deseos de Nicola es que Adriano, su hijo de 11 años, tenga una vida asegurada, por lo que sueña con ahorrar para poder pagarle la universidad al pequeño, así como confió que ya le prometió que lo traerá a la CDMX para que conozca Six Flags.

