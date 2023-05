Nicki Nicole se destapa en nueva faceta artística

La cantante argentina Nicki Nicole, de 22 años, se confrontó a sí misma durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19 para encontrar la identidad que buscaba en su música.

“Desde 2019 que todo comenzó a crecer nunca había tenido el tiempo de ponerme a la altura de lo que estaba pasando y en este último tiempo siento que crecí un montón, y me siento súper tranquila de mostrarme a la gente transparente”, compartió.

Nicki lanzó oficialmente su primera canción en 2019, el 26 de abril para ser precisos, y cuatro meses después ya se encontraba grabando la “Bzrp Session. No. 13”, con su paisano Bizarrap; hoy el tema cuenta con 206 millones de escuchas y sigue siendo una de las canciones de Nicki más reproducidas en plataformas.

Sin embargo, ese ritmo vertiginoso no le permitía asentarse y encontrar su propia voz como artista, por lo que el confinamiento, reconoció, fue determinante.

“Todo fue tan rápido, era increíble, pero a veces yo quería dar más, sentía que tenía que aprender un montón, y hasta que pude sentarme en la pandemia tuve el tiempo para pensar por dónde quería ir, de ahí las cosas cambiaron y ahora he decidido tomar este camino”, contó en entrevista.

De la mano de artistas como Rels B ha madurado musicalmente, y eso la impulsó a mostrar una nueva faceta, esta vez mucho más íntima.

“Más libre, en el pasado me guardaba muchas cosas por no mostrarme débil por así decirlo, y en este disco voy a mostrar todo, cómo me siento, felicidad, tristeza, nostalgia, y siento que la gente lo va poder vibrar”.

Todas las canciones que integrarán su nuevo disco, del cual no quiso proporcionar fecha de lanzamiento, son composiciones recientes, y tendrán una continuidad canción tras canción, como si se tratase de una historia lineal.

“Siento que maduré con base en la idea de un concepto, en este disco siento que me sentía apta para crearlo”, describió.

Del disco ya pueden escucharse dos canciones en plataformas “Paz”, y “Qué le pasa conmigo”, que se ha situado ya entre las más populares.

Además, Nicki regresa a México, esta vez para presentarse en el Pepsi Center, luego de que el año pasado se presentara en el Auditorio Blackberry.

“Cada vez que vengo me siento como en casa, todos me preguntan cómo estoy, se provoca un ambiente y un entorno muy lindo, generan algo que te dan ganas de volver siempre”.