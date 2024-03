"Nicandro Díaz me regresó a México y me dio mi primer protagónico": Marjorie de Sousa

Visiblemente devastada, Marjorie de Sousa habló con los medios de comunicación para homenajear la memoria del productor Nicandro Díaz, quien falleció este pasado 18 de marzo en un accidente en Cozumel.

La actriz venezolana asistió este jueves al funeral de Díaz, con quien tuvo una estrecha relación laboral y amistosa, pues fue él quien le dio su primer protagónico en la televisión.

“Nicandro me regresó a México, me dio un proyecto maravilloso, fue de los primeros personajes que se conformó en ‘Amores verdaderos’. Aquella vez vine de Miami a un mini casting en su oficina y me dio la noticia, nunca se me va a olvidar, también me dio mi primer protagónico en México (en ‘Hasta el fin del mundo’)”, dijo a los medios de comunicación.









De Sousa describió al fallecido creador como hombre integro y talentoso, lleno de energía y con muchos proyectos por desarrollar, entre ellos una obra de teatro que ella protagonizaría.

“La última vez que lo vi fue en Televisa porque estábamos haciendo la novela (‘Golpe de suerte’), le di un fuerte abrazo y hablamos de algo que venía: me dijo: ‘vas a ver güera, vamos a organizar que se dé’. Estoy en shock”.

Cuando Marjorie se enteró de la muerte de Díaz se encontraba en el aeropuerto de Cancún, así que empezó a preguntar y averiguó dónde estaba.

“Yo estaba con mi hijo, me subo al avión y comienzo a rezar, cierro mis ojos y digo: ‘aguantame Nic, vas a estar bien, por favor aguanta. Me subo al avión y nunca me conecto a internet, mi manager me empieza a llamar y me llegaron mil mensajes que decían ‘Nicandro descanse en paz’… así me enteré, en el avión”, explicó.

Resaltó que Nicandro no sólo la acompañó en su carrera, también la asesoró a nivel personal:

“Gracias a Nic no sólo se me abrieron las puertas en este país, sino a nivel mundial, siempre tenía las palabras bonitas cuando fuera, en los momentos más difíciles de mi vida, era esa persona que cuando necesitaba un consejo ahí estaba, era noble, accesible, un gran ser humano, siempre dedicado a sus hijos. No entiendo, a lo mejor lo necesitaban allá arriba”, finalizó.

