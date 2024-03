Eduardo Yáñez destrozado por la muerte de Nicandro Díaz: "para mí todavía está vivo"

Eduardo Yáñez está se encuentra sumido en una profunda negación por la muerte del productor Nicandro Díaz, y es que su partida fue tan repentina que el actor de "Golpe de suerte" aún no puede asimilarla.

"Vivimos momentos personales muy bonitos, nunca lo voy a olvidar; es más, para mí todavía está (vivo), no lo puedo creer”, dijo en un encuentro con los medios a las afueras de los funerales del productor que se realizan esta tarde en una funeraria al sur de la CDMX.

Para Yáñez, Díaz no solo fue uno de sus mejores amigos, sino una persona clave en su carrera, de la que pudo aprender mucho: "Lo recordaré trabajando, sonriendo, pero sobre todo regañándome por mi bien. (Nicandro era) un gran amigo", agregó.









Bastante afectado, el protagonista de "Golpe de suerte", último proyecto de Díaz, confesó que se enteró del delicado estado de salud de su amigo por medio de las redes sociales, cuando sus familiares solicitaban sangre de manera urgente, y horas más tarde lo sorprendió el fallecimiento.

“El apoyaba a su trabajo y con eso te motivaba a seguir ese mismo camino; planeaba un sueño y nosotros éramos los que teníamos que decidir si queríamos seguir el mismo camino”.

Los proyectos que realizaron juntos, aseguró, marcarán su vida para siempre, sobre todo porque Díaz marcó un antes y un después en su carrera como actor.

“Antes de él estuvo Ernesto Alonso y Raúl Araiza, me apoyaron mucho. No puedo negar que Emilio Larrosa me trajo de regreso a México; de ahí inmediatamente hice ‘Destilando amor’, después ‘Amores verdaderos’ y ahora después de tantos años regreso a Televisa”, finalizó.

Sergio Goyri y Sergio Sendel también acudieron a dar el último adiós al productor

Entre las figuras que se hicieron presentes durante el último adiós a Nicandro Díaz, también estuvieron los actores Sergio Goyri y Sergio Sendel, quienes no solo destacaron su labor dentro de la televisión mexicana; sino que lo recordaron como un gran hombre:

“Nicandro ha de estar totalmente satisfecho, su familia igual porque siempre fue un hombre recto, hizo las cosas bien e hizo un legado que siempre estará ahí, en los ojos de sus créditos, con sus producciones y en la mente de la gente que lo quisimos”, señaló Goyri.

El villano de la telenovela “Tierra de esperanza” dijo que lo recordará como un buen productor, pero además un buen amigo y que trascenderá porque dejó un trabajo perfecto.

“Logró conmover a las masas, eso fue lo verdaderamente importante de Nicandro que lo hizo con sus producciones”.

Sendel, por su parte, lamentó este trágico deceso y destacó las enseñanzas de vida que dejó en todos los que lo conocieron:

“Fue un gran amigo. Lamento profundamente el deceso de una persona tan querida para México. La enseñanza de vida yo la tomo más como la relación de la amistad que se hizo durante muchos años. Tuve la primera oportunidad de trabajar con él en ‘Destilando amor’, que fue un proyecto que rompió récords y de ahí se formó la amistad. Su recuerdo será en relación, al gran cariño y amor que sentí por él como amigo", expresó.





