Novia de Nicandro Díaz lo despide con emotivo y amoroso mensaje

Nicandro Díaz ha recibido múltiples muestras de amor de sus amigos y colegas del mundo actoral que a través de mensajes en redes se han despedido y han reconocido su gran profesionalismo como actor, a esas condolencias se sumó la de su pareja, la actriz, locutora y conductora Mariana Robles Ortiz.

Aunque Nicandro fue muy discreto con su vida personal, se sabe que mantenía una relación con Mariana, de 47 años, y que el productor estaba con ella en Cozumel cuando sufrió el accidente en moto que le arrebató la vida a los 60 años.

En Televisa se movilizaron desde las primeras horas del lunes solicitando sangre para Nicandro, actores a través de redes pidieron apoyo para quien llamaban cariñosamente "Nic", una de ellas Laura Flores, se ofreció a ir personalmente a donar sangre al hospital en Cozumel, donde se encontraba el creativo desde la tarde noche del domingo.

Sin embargo, horas después de su hospitalización, se reportó la muerte del productor de melodramas como "Gotita de amor", "Soy tu dueña" y "Golpe de suerte"; en el matutino "Hoy" dieron a conocer la noticia con profunda consternación, pues Nicandro tenía varios planes aún por realizar.

Novia de Nicandro Díaz lo despide en redes

Nicandro Díaz, pareja del productor Nicandro Díaz fue captada llegando al aeropuerto de la Ciudad de México la tarde de ayer, sin embargo se mantuvo hermética y no quiso hablar con la prensa que la intentó abordar.

La actriz de doblaje se despidió del productor a través de un mensaje en Instagram donde armó un colash con fotos de Nicandro y utilizando como casnción de fondo el tema "Only Love Can Hurt Like This", de la cantante británica Paloma Faith: "Me digo a mí mismo que no quieres decir nada. Y lo que tenemos, no me controla. Pero cuando no estás allí, simplemente me desmorono. Sólo el amor, sólo el amor puede doler así", dice parte de la letra del tema.

Mariana Robles, locutora y actriz de doblaje, era la pareja sentimental del productor Nicandro Díaz.

"Gracias por todo mi amor", se lee; "Dueles, dueles mucho", escribió sobre las instantáneas del productor en las que se observa contento disfrutando de los momentos de la vida.

Seguidores y amigos de Mariana le han externado palabras de aliento: "Querida Mariana nos duele mucho y te acompañamos en este momento". "Nadie más entiende el dolor de esta pérdida que tu mi querida Mariana. Te mando un abrazo muy fuerte. Te quiero amiga". "No hay palabras para explicar como te sientes. Pero la verdad es una noticia muy triste. Te mando un Abrazo Mariana", se lee.

