Laura Flores comparte últimos mensajes que le mandó a Nicandro Díaz

Laura Flores se suma a la larga lista de actrices que están consternadas con la muerte del productor Nicandro Díaz, quien falleció tras sufrir un accidente en moto acuática mientras vacacionaba en Cozumel.

Flores, quien protagonizó la primera telenovela de Nicandro, "Gotita de amor", reaccionó en redes sociales sobre la tragedia, recordó un episodio muy importante en su vida en el que estuvo Nicandro a su lado, y compartió los últimos mensajes que le envió al productor.

Con "Gotita de amor", Nicandro Díaz debutó como productor en 1998, la historia la protagonizó Laura Flores, Alejandro Ibarra y la entonces niña Andrea Lagunés, mientras que las participaciones antagónicas estuvieron a cargo de de Mercedes Molto, Miguel de León, Pilar Montenegro, Raúl Araiza y Elizabeth Dupeyrón.

Los últimos mensajes que Laura Flores envió a Nicandro Díaz

Desde las primeras horas del día de ayer, se solicitaba sangre para el productor Nicandro Díaz, quien horas después falleció en un hospital de Cozumel, Laura Flores, su amiga, compartió en sus redes la urgencia del productor, y momentos después posteó la captura de pantalla con los últimos mensajes que le envió a Nicandro Díaz.

"¿Nic, estás bien?, leo que necesitas sangre en Cozumel, llamé al hospital, ya hay varios donantes, aún así pienso ir mañana a Cozumel aunque no sea mi tipo", se lee.

Después, le manda otros mensajes en los que reprocha su partida:

"Tú no Nic, tú no te puedes ir aún, has hecho tanto por mi, me levaste al hospital con amenaza de…", se alcanza a leer.

Laura Flores acompañó su publicación con el recuerdo de cuando el productor la llevó de urgencia al hospital con amenaza de aborto cuando grababan la telenovela "Gotita de amor", agregó que en ese proceso Nicadro Díaz la cuidó, por lo que el nacimiento de su hija María se lo debía en gran parte a él.

"Mis mensajes de ésta mañana para mi amigo @nicandrodiazof no tengo palabras…. Nicandro me llevó de urgencia al hospital con amenaza de aborto cuando grabamos 'Gotita de Amor' me cuidó tanto durante esa novela….En gran parte le debo el que María haya nacido… Me duele mucho el corazón".

