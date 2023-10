Natanael Cano sufre tremendo susto en el escenario: "Pensé que me iba a morir"

Natanael Cano experimentó una inusual pérdida de equilibrio durante uno de sus shows en el Tumbados Tour. Mientras intentaba deslumbrar al público con sus sensuales movimientos de cadera, el cantante se precipitó desde el escenario, cayendo desde, al parecer, una distancia considerable.

El momento del accidente se volvió viral en TikTok. En el clip se observa que, mientras sonaba "La lokerona", en el Ferial de Metepec, el intérprete de corridos tumbados dio la espalda a su audiencia toluqueña. Sin embargo, no se percató de que el espacio para bailar se reducía gradualmente, lo que finalmente logró que perdiera el piso. Medios locales informaron que cayó en el espacio que separa la valla del escenario.

En el clip, también se puede ver cómo Natanael logró girarse y cayó de frente, mientras el público gritaba con asombro. A pesar del incidente, la música continuó sin interrupción, y algunos seguidores se acercaron para grabar al famoso.

Tras el incidente, el equipo de Natanael Cano acudió para ayudarlo.

Unos minutos más tarde, el cantante expresó su sorpresa al decir: "A la v…, nunca me había pasado eso. Yo pensé que me iba a morir, a la v…. Oh, my God, soy un p… chango". Su reacción provocó risas y gritos entre el público. Posteriormente, el artista continuó con el espectáculo como si nada hubiera ocurrido.

Hasta el momento, Natanael Cano no ha abordado el tema en sus redes sociales ni ha hecho comentarios adicionales al respecto.

