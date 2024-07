Natanael Cano llama "viejito" a Luis Miguel y las redes se le van encima

La guerra entre Natanael Cano y los fans de Luis Miguel se ha desatado en las redes sociales, esto a raíz de que se viralizara un video en el que el cantante de corridos tumbados arremete contra el llamado "Sol de México".

Hace unas horas, y a través de la plataforma de TikTok, se filtró una grabación del último concierto de Cano, y aunque en esta ocasión, el intérprete de "300 noches" no se lanzó en contra de su equipo, el público o el sonido, sí habló de uno de los cantantes más queridos por el público, desatando así una ola de críticas en su contra.

En el clip de escasos segundos, se puede ver al "Nata" (como es conocido) sobre el escenario y en aparente estado inconveniente; acto seguido el público parece hacerle una petición que no le cayó muy en gracia y a la que contestó tajante: "Ni que fuera Luis Miguel, plebes. Cálmense a la ve*ga. Ya está muy viejito también".

Lee también Natanael Cano arremete contra sus ingenieros de sonido en pleno show: "un aplauso para los que perdieron el trabajo"

Pero eso no fue todo, ante las risas y el asombro que sus palabras generaron entre los asistentes, Cano remató: "¡Arriba la juventud! porque andamos en la edad a la ve*ga".

Luis Miguel, que se encuentra en España para continuar con su gira 2024, no ha respondido a los comentarios del joven artista; sin embargo, sus seguidores salieron en su defensa, dejando en claro que con "El Sol" nadie se mete.

"Pobre, ya quisiera tener la edad y la gran voz que tiene Luis Miguel", "Te reto a que hagas una gira con más de 150 conciertos y vendas los boletos en minutos", "A ver si cuando llegue a la edad de Luis Miguel va poder seguir cantando", "Me quedo con Luis Miguel", "La juventud no lo es todo", "Te queda muy grande Luis Miguel, él a tu edad ya había logrado todo", "Luis miguel es una estrella", "¿Por qué este juventud de habla tanta tontería?", "No hay punto de comparación", son solo algunos de los comentarios que de pueden leer.









Si bien Natanael, actualmente, es uno de los artistas del regional mexicano con mayor exposición; Luis Miguel, por su parte, ha sido declarado por la revista Billboard como el cantante nacional más exitoso de todos los tiempos; además de que su gira ha roto todo tipo récords situándolo por encima de estrellas de la talla de Madonna y U2.

Por lo que la pregunta queda abierta, en la industria musical ¿qué vale más, la juventud o la experiencia?.

Lee también Aplauden de pie a Luis Miguel en España y su novia Paloma Cuevas inmortaliza el momento