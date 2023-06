El pasado 30 de mayo, Natanael Cano se presentó en el Auditorio Nacional con su estilo característico de corridos tumbados. Sin embargo, durante la actuación, el artista de música regional mexicana llamó la atención al utilizar un tanque de oxígeno, generando preocupación entre sus seguidores.

A pesar del éxito de su presencia en el recinto, Cano tuvo que interrumpir momentáneamente el show para solicitar el artefacto. En una entrevista para el programa "El Gordo y la Flaca", reveló el motivo de dicha solicitud.

Durante el evento, incluso bromeó con la situación, haciendo que sus seguidores corearan el nombre de la persona encargada del tanque de oxígeno.

Lee también: Joanna Vega-Biestro responde a señalamientos de difundir información falsa sobre la muerte de Daniel Bisogno

Asimismo, comenzó a circular en redes sociales que probablemente se trataba de problemas de salud.

"Estoy nervioso, estoy nervioso... la Ciudad de México siempre que vengo a cantar por acá se me dificulta tantito... tantito... un mucho. Ya ves que está la altura, aquí es muy diferente, uno se cansa más rápido y le tiene que echar como cuatro veces más ganas a los conciertos", explicó.

Lee también: Ginny Hoffman revive el momento en que Alexa le confesó los abusos que habría vivido con Héctor Parra

El músico también mencionó que cuenta con su propio tanque, el cual utiliza para poder brindar un buen espectáculo y no defraudar a sus seguidores. Además, agradeció a todos los asistentes al "martes tumbado", como denominó al evento.

"Ya me compré un tanque de oxígeno para poder aguantar machín todo el concierto y pues agradecido con toda la gente que se tomó el tiempo de venir. Gracias a toda la gente", concluyó.

La reciente polémica de Natanael Cano

El llamado “Rey de los corridos tumbados” volvió a dar de que hablar después de que fuera captado en un evento aventando el teléfono de una fanática. Muy al “estilo” Bad Bunny.

Aunque el intérprete de “PRC”, en anteriores ocasiones, había sido tildado de engreído por no querer fotografiarse con sus fans, en esta ocasión su reacción fue aplaudida por algunos usuarios, incluso, otros se sorprendieron debido a que no lo funaron en redes como al puertorriqueño.

En TikTok se comenzó a compartir el clip en el que se ve que una persona aborda al cantante y lo intenta retratar con su celular, sin embargo, este tomó el aparato, lo observó, y posteriormente lo aventó hacia atrás.

El hecho ocurriría en la Zona VIP del Guatemala Empire Musical Fest, además, medios reportaron que otras fanáticas también le estaban tomando fotos con flash.

Después de la inesperada respuesta del famoso, se le percibió sonriendo a una persona que sería de su equipo de trabajo, mientras a su alrededor había más gente viendo el incómodo instante.

Usuarios reaccionan al video de Natanael

Cano dividió los comentarios en el post del usuario que publicó el video, ya que expresaron su deseo porque les aventara su teléfono.

“Ahora el mío”, “Nata, avienta el mío”, “el mío porfa”, “tan precioso cómo siempre”, “Rey, yo tengo dos (teléfonos) tiralos please”, “Es el rey, él puede hacer lo que quiera”, “Ese es mi ídolo”, “tira mi iPhone 14 pro max”, “te pago porque me tires el mío”, “pues están en el vip y les ponen los celulares a los artistas en la cara qué esperan, no es meet and greet”, se leyó

Foto: Instragram





Lee también: Aracely Arámbula comparte cómo han crecido sus hijos: ya "huele a suegra"