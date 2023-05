Ginny Hoffman revive el momento en que Alexa le confesó los abusos que habría vivido con Héctor Parra

El caso del actor Héctor 'N', condenado a 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores, continúa generando controversia. En esta ocasión, Ginny Hoffman, expareja del famoso y madre de Alexa, la joven que hace dos años acusó a su propio padre de abuso sexual, ha decidido romper el silencio y compartir cómo fue que su hija le reveló los fuertes sucesos que, aparentemente, vivió desde su niñez hasta la adolescencia.

Hoffman fue invitada al programa “Análisis feminista” donde detalló que su familia está pasando por momentos complicados a pesar de haber ganado el caso. Recordemos que la actriz está siendo señalada de manipular a Alexa y utilizar tráfico de influencias en el suceso, lo que ha levantado críticas y amenazas.

“Las dos estamos en terapia, estamos medicadas porque ha sido un proceso difícil jurídico y mediático. Lo que nos ha ayudado mucho es la gente que nos ha rodeado y que nos ha llevado de la mano, me van a faltar muchos años de vida para agradecer”, compartió.

Asimismo, agregó que hasta la fecha hablar del tema con la joven resulta sensible.

“Va lento el proceso, ella es una niña que no le gusta estarse revictimizando, entonces ha sido muy difícil, porque hasta el día de hoy no sé de muchas cosas. No quiere hablar de muchas cosas, porque le da pena o quiere protegerme”, recalcó.

Tras la audiencia de esta tarde, la defensa de Alexa Hoffman reaccionó a las declaraciones de la abogada del actor. Foto: Instagram

Ginny revive cuando Alexa le habló del abuso

Durante la conversación, Ginny explicó que la joven dejó de tener contacto con Héctor desde que tenía 14 años, situación que al principio pensó que era por diferencias menores, pero posteriormente comenzó a cuestionarse si había un motivo específico.

“Ella seguía sin decirme nada, veía actitudes extrañas, comentarios ofensivos hacia su papá, un día en el coche hizo un comentario feo y yo le he enseñado a respetarlo. En ese comentario sí dije, qué está pasando. Ella ya tenía 16 años y es ahí donde me dice muy de poquito, pero al decirme la palabra pedófilo, a los 16 años sabes qué es eso y le dije: ‘de qué estás hablando’”, externó.

De acuerdo con la versión de Hoffman, Alexa la cuestionó sobre si por ese motivo podían meter a su padre a la cárcel. “También me impactó mucho el que esté pensando en que su papá esté en la cárcel. Conozco a mi hija y sé lo noble que es y lo que amaba a su papá”, dijo.

Además, comentó que a raíz del proceso penal ha surgido una campaña de odio hacia ella y la joven. “Mi mamá, que es una señora y me habla llorando, preocupada porque las amenazas son diarias a toda hora, por teléfono, redes sociales. Ya es una paranoia. Cuando Alexa necesita salir tiene que ir con alguien siempre, me da pánico que vaya sola. Incluso ella está tomando sus clases en línea”, expresó.

Finalmente, reiteró su apoyo hacia Alexa y compartió que espera que las amenazas se frenen con el tiempo.

Héctor Palma fue detenido por autoridades locales - Fotos tomadas de @ginnyhoffman en Intagram y @FiscaliaCDMX en Twitter

