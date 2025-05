My Chemical Romance acaba de anunciar que México está incluido en los países que visitará para promocionar su más reciente gira; "The Black Parade - Alive!", con un concierto en el Estadio GNP Seguros; ya hay fecha para la preventa y venta al público en general.

A través de sus redes, la banda comaprtió un video, en el que se ve a un hombre dar las noticias, en él, rememora el concierto con que MCR ofreció en México en octubre de 2007, que fuera titulado como "The Black Parade is Dead".

El comunicador señala que, a diferencia de lo que se creyó por todos estos años, la banda no habría muerto abrasada por las llamas del fuego, debido a que estaba a punto de regresar al país para recrear aquella noche, pues el concierto que ofrecerán será dedicado a este álbum en específico.

Lee también: Bob Bryar, exbaterista de My Chemical Romance, muere a los 44 años

"El séptimo día del décimo mes del año 2007, en un lugar llamado Palacio de los Deportes, se difundió que la banda, conocida como The Black Parade jamás regresó de su concierto en la CDMX, habiendo perecido entre llamas, en lo que sería su última presentación, sin embargo, ha quedado revelado que The Black Parade sigue muy viva; por sugerencia de gran dictador mortal, el gabinete de represalias operáticas ha decidido enviar, una vez más, a The Black Parade a la Tierra, de su expiración prematura, para saldar su cuenta con el pueblo de la CDMX", expresa.

En la descripción del video, la banda agregró la fecha en que volverá a nuestro país; el 13 de febrero del próximo año y, aunque para que llegue esa fecha faltan alrededor de nueve meses, la preventa y venta general de los boletos, ¡ya es

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc