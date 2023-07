Muerte de Talina Fernández y de Julian Sands, entre lo más leído de la semana

Tras seis días hospitalizada, en la que el dolor era muy fuerte a causa de la leucemia detectada hace apenas un mes, murió Talina Fernández. “La Dama del Buen Decir” comenzó presentando cansancio y algo de fiebre, pero sus hijos jamás le dijeron lo que padecía, esperanzados en que el tratamiento funcionara. “Evolucionó muy rápido”, dijo su hijo Coco Levy, minutos después de su fallecimiento. Las cenizas de la conductora, de acuerdo con su familia, serán depositadas en el mar.



Talina se fue enamorada

Talina partió enamorada de José Manuel Fernández, un hombre con quien sostuvo noviazgo durante su último año de vida. Ambos se conocieron luego de que ella dijo en una entrevista que quería a “un setentón” y José Manuel se aprestó a ser ese al que buscaba. Iban juntos de compras, aunque ella no adquiría nada. “Su belleza, su forma de compartir, la verdad que tenía un don de gente”, compartió al llegar al velorio de la también periodista.

La trágica muerte de Julian Sands

Tras medio año desaparecido, fueron encontrados los restos del actor Julian Sands, quien se había perdido en el Monte San Antonio. El británico de 65 años trabajó en series como “Smallville”, donde dio vida al papá de Superman, “La ley y el orden” y “Las aventuras de Jackie Chan”. Le gustaba el montañismo, pero algo ocurrió en enero pasado que desvió su caminata hasta ser dado por desaparecido. Las autoridades no dieron a conocer más datos de su muerte.

Se avecina pleito por testamento de Andrés García

Leonardo García, hijo del actor recién fallecido Andrés García, dijo que impugnará el testamento dejado por su padre y en el cual no fue incluido. En declaraciones a "Ventaneando", el actor también descartó responderle a Margarita Portillo, la última pareja de don Andrés, quien dijo que no era hijo de él, pues había nacido fuera del matrimonio. “No me voy a rebajar a esos niveles”, dijo Leonardo, al tiempo de aclarar que el dinero no le es importante pues además de su carrera actoral, tiene una inmobiliaria.

Nueva polémica deprime a Silvia Pinal

Silvia Pinal cayó en depresión luego de darse a conocer que su nieto, realmente no lo es. Resulta que una prueba de ADN determinó que su hijo, Luis Enrique Guzmán, no era el padre biológico de Apolo, algo que sorprendió a la estrella de la Época de Oro del Cine Mexicano. Efigenia Ramos, representante de la familia, dijo que a Pinal le tuvieron que administrar medicamentos para superar la noticias, ya que su amor por el niño es mucho.