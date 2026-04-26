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El mundo de la música internacional se vistió de luto tras la muerte de una de las voces que marcaron época. Nedra Talley-Ross, integrante fundadora de The Ronettes, murió a los 80 años.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de la agrupación con un emotivo mensaje en el que no solo destacaron su carrera, también la llamaron como una "luz".

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Nedra Talley Ross. Ella fue una luz para quienes la conocieron y la amaron”, señala el comunicado difundido el domingo. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de la muerte.

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Talley-Ross formó parte del trío original junto a sus primas Ronnie Spector y Estelle Bennett, y juntas marcaron al pop de la década de los 60.

El grupo alcanzó reconocimiento internacional con temas como "Be My Baby", una de las canciones más representativas de su repertorio.

Aunque no se han dado a conocer las causas del deceso, en el mismo mensaje, la banda destacó el impacto de su integrante:

“La voz, el estilo y el espíritu de Nedra ayudaron a definir un sonido que cambiaría la música. Su contribución a la historia del grupo y su influencia decisiva perdurarán para siempre. Descansa en paz, querida Nedra. Gracias por la magia", finalizó el mensaje.

El grupo se disolvió en 1966 luego de tocar como número de apertura para los Beatles durante su gira por EU y Canadá.

El grupo fue incluido en el Salón de la Fama del Grupo Vocal en 2004.

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