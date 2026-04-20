Patrick Muldoon, actor conocido por sus papeles en “Days of Our Lives” y “Melrose Place”, murió a los 57 años a causa de un infarto.

La noticia fue dada a conocer esta mañana por varios medios estadounidenses y, posteriormente, confirmada por el representante del actor a la revista "Variety".

De acuerdo con información publicada por TMZ, Muldoon falleció el domingo 19 de abril, luego de que su pareja, Miriam Rothbart, lo encontrara inconsciente en su casa de Beverly Hills.

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Rothbart llamó de inmediato al 911; y aunque los servicios de emergencia acudieron al domicilio para auxiliar al actor, ya no pudieron hacer nada por él.

Muldoon alcanzó la fama gracias a su personaje de Austin Reed en la telenovela “Days of Our Lives” entre 1992 y 1995; además de su participación en la serie “Salvados por la campana” y formó parte del elenco de “Melrose Place”, donde dio vida a Richard Hart.

En cine, participó en la película “Starship Troopers” (1997), dirigida por Paul Verhoeven, donde interpretó a Zander Barcalow.

Al momento de su muerte, trabajaba en la producción de la película “Kockroach”, protagonizada por Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz y Alec Baldwin.

Su último trabajo como actor fue el thriller “Manos sucias”, junto a Denise Richards y Michael Beach, cuyo estreno estaba previsto para finales de este mes.

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