Muere la actriz y cantante Coco Lee, quien prestó su voz a Mulán, tras intentar quitarse la vida

Coco Lee, actriz y cantante china, falleció la tarde de este miércoles a los 48 años de edad. Lee, cobró fama internacional al prestar su voz a Mulán en la versión en mandarín de la reconocida cinta de Disney.

De acuerdo con información publicada por varios medios internacionales, Lee permaneció varios días hospitalizad ay en estado de coma, luego de que intentara quitarse la vida; esta misma versión fue confirmada por sus dos hermanas Carol y Nancy.

La familia de Coco también reveló que la cantante lidió con fuertes problemas de depresión durante años, y aunque buscó ayuda profesional su condición se fue deteriorando durante los últimos meses, a tal grado que llegó a atentar contra ella misma: "Por desgracia ese demonio que llevaba dentro pudo con ella", dijeron a la prensa.









Además de su trabajo con Disney, en 2001 se convirtió en la primera intérprete de origen asiático en actuar en la ceremonia de los premios Oscar, cuando cantó la canción "A Love Before Time", de la película "Crouching Tiger, Hidden Dragon".

¿Quién era Coco Lee?

Originaria de Hong Kong, la familia de Coco se mudó a California, en Estados Unidos cuando ella era todavía una niña, por lo que gran parte de su juventud la pasó en San Francisco. Incluso, en 1991 fue coronada como Miss Teen Chinatown.

Su talento y belleza la llevaron a convertirse en la primera cantante china en conseguir el éxito internacional en 1999 su sencillo "Do You Want My Love" alcanzó la posición número 4 en las listas de popularidad de Billboard.

Además, fue la primera embajadora de la marca Chanel de ascendencia china y se convirtió en una de las máximas personalidades pop en su país natal.

Su fmailia, amigos y fans la recuerdan como una luchadora incansable para abrir las puertas del éxito mundial a los artistas de su país: "Ella hizo todo lo posible para brillar para los chinos", agregaron.

