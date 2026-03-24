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Kevin DiCicco, creador de la historia de “Air Bud”, falleció a los 63 años tras enfrentar diversos problemas de salud en los últimos años, según informó TMZ. Su hermano Mark confirmó que Kevin murió el sábado, luego de permanecer un tiempo en cuidados paliativos.

De acuerdo con la información, DiCicco era fumador y desarrolló una enfermedad pulmonar obstructiva crónica en etapa avanzada. Murió en San Diego, California.

Su historia con Buddy comenzó en 1989, cuando encontró un perro vagando cerca de su cabaña en Yosemite y decidió llevarlo a su hogar en San Diego. Ahí lo entrenó para realizar distintos trucos deportivos, lo que eventualmente lo llevó a enviar un video a “America’s Funniest Home Videos”.

El material llamó la atención de un productor vinculado a David Letterman, quien los invitó a su programa nocturno.

Buddy alcanzó la fama como protagonista de la película “Air Bud” en 1997, donde DiCicco fue acreditado como creador. Sin embargo, años después, en 2024, aseguró que ese reconocimiento no se tradujo en ingresos económicos para él.

El perro murió en 1998, y con el tiempo la vida de DiCicco dio un giro difícil: llegó a quedarse sin hogar y vivió en un albergue en San Diego. El año pasado fue hospitalizado debido a una neumonía grave.

En sus últimos años, Kevin DiCicco enfrentó dificultades personales significativas, incluyendo problemas de salud crónicos (EPOC y depresión) y periodos de falta de vivienda, lo que llevó a sus seguidores a organizar campañas de apoyo para su cuidado médico. Así lucía en 2024.
En sus últimos años, Kevin DiCicco enfrentó dificultades personales significativas, incluyendo problemas de salud crónicos (EPOC y depresión) y periodos de falta de vivienda, lo que llevó a sus seguidores a organizar campañas de apoyo para su cuidado médico. Así lucía en 2024.

¿Cuál fue la aportación de Kevin DiCicco en el cine infantil?

  • DiCicco no solo fue el dueño del perro, sino que también trabajó como guionista y productor en varias entregas de la saga, incluyendo "Air Bud: El fichaje de la liga" y diversas películas de la serie Buddies.
  • Innovación en el Cine Familiar: Gracias a su trabajo con Buddy, impulsó una de las franquicias de cine infantil más exitosas y duraderas, que se expandió a más de 14 películas entre la serie original y sus derivados.
  • Historia Inspiradora: La película original está basada en la historia real de cómo DiCicco encontró a Buddy como un perro abandonado en las montañas de Sierra Nevada y lo entrenó para convertirlo en una estrella. 
"Air Bud" (1997). IMDB.
"Air Bud" (1997). IMDB.

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