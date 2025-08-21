Más Información

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

Bellas Artes da medalla y retrospectiva a Kiyoto Ota

Bellas Artes da medalla y retrospectiva a Kiyoto Ota

Homenaje a Margit Frenk por sus 100 años

Homenaje a Margit Frenk por sus 100 años

Celebran con muestra, 50 años del programa Pago en Especie

Celebran con muestra, 50 años del programa Pago en Especie

“Estamos en un mundo multidimensional en el que se  acepta todo”: Marta Minujín

“Estamos en un mundo multidimensional en el que se  acepta todo”: Marta Minujín

Tras ser destruida por el huracán Otis, reabre librería del Fondo de Cultura Económica en Acapulco

Tras ser destruida por el huracán Otis, reabre librería del Fondo de Cultura Económica en Acapulco

Brent Hinds, el ex cantante y guitarrista de la banda de heavy metal ganadora del Grammy Mastodon, ha muerto en un accidente de motocicleta en Atlanta, según informaron la banda y las autoridades. Tenía 51 años.

Hinds falleció mientras conducía una motocicleta Harley-Davidson la noche del miércoles cuando el conductor de un BMW SUV no cedió el paso al girar, según la policía de Atlanta. Hinds fue descrito como "inconsciente" en la escena.

La banda expresó en las redes sociales: "Estamos con el corazón roto, conmocionados y aún tratando de procesar la pérdida de esta fuerza creativa con la que hemos compartido tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha tocado los corazones de tantos".

Lee también:

Mastodon tuvo tres álbumes que llegaron al Top 10 de la lista Billboard 200 y dos que encabezaron la lista de Álbumes de Rock: "Emperor of Sand" en 2017 y "Once More 'round the Sun" en 2014.

Hinds cofundó Mastodon en el 2000 junto con el bajista Troy Sanders, el guitarrista Bill Kelliher y el baterista Brann Dailor. El tercer álbum de estudio de Mastodon, "Blood Mountain" de 2006, fue el primero en alcanzar el Top 40, llegando al número 32 en el Billboard 200.

Hinds dejó la banda en marzo de 2025. No se dio ninguna razón para su partida. La banda dijo que habían "decidido mutuamente separarse", pero comentarios hechos por Hinds en Instagram indicaron una relación difícil con sus compañeros.

En ese momento, la agrupación manifestó: "Estamos profundamente orgullosos y más que agradecidos por la música y la historia que hemos compartido y le deseamos todo el éxito y la felicidad en sus futuros proyectos".

Mastodon, que forjó un feroz metal, una maestría progresiva y tendencias de sludge rock, obtuvo seis nominaciones al Grammy, ganando uno en 2017 a mejor interpretación de metal por "Sultan's Curse" del álbum "Emperor of Sand".

La revista Rolling Stone incluyó el álbum de Mastodon de 2011, "The Hunter", entre los mejores del año, diciendo que la banda había "simplificado su thrash fundido en un golpe tenso que no retrocede ni un ápice en su complejidad natural de rareza innata".

Hinds tenía previsto realizar una gira por Europa más tarde este año con Fiend Without a Face, su proyecto paralelo durante sus años con Mastodon.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No le tiene miedo a Pepe Aguilar”: Emiliano critica a Ángela y Nodal y se burla de su infidelidad en Roma. Foto: Tomada de Instagram / AP

“No le tiene miedo a Pepe Aguilar”: Emiliano critica a Ángela y Nodal y se burla de su infidelidad en Roma

¡Impactante! Katy Perry se electrocuta en el escenario durante concierto. VIDEO. Foto: (Photo by Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / Tomada de X @BuzzingPop

¡Impactante! Katy Perry se electrocuta en el escenario durante concierto. VIDEO

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’. Foto: (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) / EFE

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años. Foto: AFP

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años

Eva Longoria deslumbra en Marbella: presume bikini a los 50 y revela sus secretos de belleza. Foto: AP

Eva Longoria deslumbra en Marbella: presume bikini a los 50 y revela sus secretos de belleza