Michael Stone, actor y hermano mayor de Sharon Stone, ha fallecido tras una larga enfermedad, según anunció la actriz en su perfil de Instagram.

“Mike Stone, mi hermano mayor, ha fallecido tras una larga enfermedad. Le deseamos paz”, señala la publicación. El mensaje está firmado por la propia Sharon Stone y sus hijos Roan, Laird y Quinn.

Michael Stone protagonizó junto a su hermana la película "The Quick and the Dead" ("Rápida y mortal"), en 1995. Su debut en la gran pantalla fue cinco años antes con el filme "End of the Night" ("El fin de la noche").

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A lo largo de su carrera, participó principalmente en series de televisión y películas, como "CSI: Miami" y "The Bold and the Beautiful" ("Belleza y poder"), además de cintas como "Eraser" ("Eliminador") y "Malevolence".

Su última película fue "Destinos Opuestos", estrenada en 2022, según detalla la revista People.

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