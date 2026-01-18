El mundo de la animación está de luto por la muerte del director estadounidense Roger Allers.

El cineasta, más conocido por codirigir uno de clos clásicos más exitosos de Disney: "El Rey León", falleció este fin de semana mientras realizaba un viaje por Egipto.

La noticia fue dada a conocer por el productor Dave Bossert, uno de los amigos más cercanos del cinesta, a través de las redes sociales.

“Estoy profundamente triste por la noticia de que nuestro amigo Roger Allers ha fallecido. Estábamos intercambiando correos electrónicos la semana pasada mientras él viajaba en Egipto, lo que hace que esta pérdida se sienta aún más irreal”, escribió.

Aunque no se dieron a conocer los detalles del fallecimiento, Allers se refirió al creador como un hombre amable y una de las mejores personas que tuvo la oportunidad de conocer; además, de que el éxito profesional jamás sobrepasó a su carácter.

“Roger trataba a todos con genuina amabilidad y respeto, sin importar el título o la posición”, agregó.

Bossert compartió créditos con Allers durante la década de los 80 y 90, una etapa clave para la consolidación de la animación de Disney.

Antes de codirigir "El Rey León" en 1994, Allers desarrolló su carrera como animador y guionista en películas como como "La Bella y la Bestia", "Oliver y su pandilla", "La Sirenita" y "Aladdin".

