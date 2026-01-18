Más Información

Del caballito al ataúd, las piezas que muestran cómo era la infancia en el antiguo Egipto

Del caballito al ataúd, las piezas que muestran cómo era la infancia en el antiguo Egipto

Secretaría de Cultura federal dice garantizar mantenimiento a la Biblioteca Vasconcelos y basificación de los 31 bibliotecarios despedidos

Secretaría de Cultura federal dice garantizar mantenimiento a la Biblioteca Vasconcelos y basificación de los 31 bibliotecarios despedidos

La caída de X y el sismo en la madrugada, entre los memes de la semana

La caída de X y el sismo en la madrugada, entre los memes de la semana

"Nadie está dispuesto a sacrificar nada": entrevista con Nona Fernández

"Nadie está dispuesto a sacrificar nada": entrevista con Nona Fernández

Suma de las partes: adelanto de libro póstumo de Álvaro Uribe

Suma de las partes: adelanto de libro póstumo de Álvaro Uribe

Una novela de fantasmas sonoros: entrevista con Ramiro Sanchiz

Una novela de fantasmas sonoros: entrevista con Ramiro Sanchiz

El mundo de la animación está de luto por la muerte del director estadounidense Roger Allers.

El cineasta, más conocido por codirigir uno de clos clásicos más exitosos de Disney: "", falleció este fin de semana mientras realizaba un viaje por Egipto.

La noticia fue dada a conocer por el productor Dave Bossert, uno de los amigos más cercanos del cinesta, a través de las redes sociales.

“Estoy profundamente triste por la noticia de que nuestro amigo Roger Allers ha fallecido. Estábamos intercambiando correos electrónicos la semana pasada mientras él viajaba en Egipto, lo que hace que esta pérdida se sienta aún más irreal”, escribió.

Lee también

Aunque no se dieron a conocer los detalles del fallecimiento, Allers se refirió al creador como un hombre amable y una de las mejores personas que tuvo la oportunidad de conocer; además, de que el éxito profesional jamás sobrepasó a su carácter.

“Roger trataba a todos con genuina amabilidad y respeto, sin importar el título o la posición”, agregó.

Bossert compartió créditos con Allers durante la década de los 80 y 90, una etapa clave para la consolidación de la animación de Disney.

Antes de codirigir "El Rey León" en 1994, Allers desarrolló su carrera como animador y guionista en películas como como "La Bella y la Bestia", "Oliver y su pandilla", "La Sirenita" y "Aladdin".

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“¡No soy un banco!”: Rey Carlos pone límites a Harry, quien no deja de pedirle dinero. Foto: AFP / Aaron Chown / AP / Alessandra Tarantino

“¡No soy un banco!”: Rey Carlos pone límites a Harry, quien no deja de pedirle dinero

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Houston por las recientes controversias: “No nos representa”: The Grosby Group

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Houston por las recientes controversias: “No nos representa”

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo. Doto: AFP/AP

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta La diferencia de edad desata reacciones. Foto: Tomada de Instagram @lcorigel

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta? La diferencia de edad desata reacciones

Antonela Roccuzzo y Messi /AFP

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se lucen en traje de baño y desatan reacciones

[Publicidad]