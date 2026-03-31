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Chela Braniff, la voz que animó el programa "Fiebre del sábado", falleció tras luchar en contra del cáncer, el programa fue famoso en la televisión mexicana en la década de los setenta, se trataba de un ritual lleno de ritmo, estilo y alegría.

"Fiebre del sábado" era dirigido por el carismático Fito Girón, acompañado por la encantadora Chela Braniff, este show marcó a toda una generación con su vibra única.

EL UNIVERSAL detalló entonces que el estilo y la voz de Chela habían atraído más televidentes y que gracias a ella el rating del programa había aumentado considerablemente.

Chela Braniff en marzo de 1979. Hemeroteca EL UNIVERSAL.
Chela Braniff en marzo de 1979. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Chela Braniff destacó desde sus primeros años por su presencia, elegancia y claridad al dirigirse al público, cualidades que la convirtieron en una de las conductoras más respetadas de su generación. Su carrera despegó en una época en la que la televisión nacional se encontraba en plena consolidación, y ella supo abrirse camino en un medio dominado mayoritariamente por hombres.

Chela supo dar continuidad a esa herencia familiar con talento propio y dedicación. Tuvo una participación constante en la televisión mexicana, donde desarrolló programas culturales y se desempeñó como entrevistadora, además de asumir roles como ejecutiva y empresaria. Se distinguió por su preparación, cultura y elegancia, así como por su facilidad de palabra, su interés por el mundo y una inteligencia innata que la hacía sobresalir en cualquier entorno o proyecto.

Más allá de su carrera, Chela fue una mujer de espíritu alegre, atractiva, divertida y generosa, con una calidez que la volvía inolvidable. No fue de las que simplemente transitan por la vida, sino de las que dejan huella a través de recuerdos, anécdotas y afectos que perduran.

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