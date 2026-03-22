El género del terror despidió a uno de sus rostros más conocidos. Carrie Anne Fleming, actriz de series como "Supernatural" y "iZombie", murió a los 51 años de edad.

De acuerdo con información publicada por el sitio "TMZ", Fleming falleció el pasado 26 de febrero en su natal Canadá, sin embargo, la noticia salió la luz hasta hace apenas unos minutos.

Aunque no se dieron detalles ni la causa de la muerte, Jim Beaver, con quien compartió créditos en “Supernatural”, declaró a "Variety" que Anne enfrentaba complicaciones derivadas con el cáncer de mama que le habían diagnosticado.

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¿Quién era Carrie Anne Fleming?

Originaria de Nueva Escocia en Canadá, La actriz se formó en teatro desde joven. Estudio en el Kaleidoscope Theatre y la Kidco Theatre Dance Company, en Columbia Británica.

Sus primeros pasos en pantalla incluyeron participaciones en cine y televisión, con títulos como “Viper” y la película “Happy Gilmore”, donde compartió créditos con Adam Sandler con un personaje secundario.

Fue en 2005 cuando su trayectoria dio un drástico giro, de la comedia al terror, cuando se integró a la serie “Masters of Horror”, proyecto impulsado por Dario Argento.

Participó en producciones como “The Tooth Fairy” y “Bloodsuckers”. Sin embargo, el éxito y reconocimiento llegó con “Supernatural”, donde dio vida a Karen Singer.

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