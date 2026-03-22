Más Información

“Fue el destino”: Juan Coronel Rivera dona más de 150 mil piezas al Museo Anahuacalli

“Fue el destino”: Juan Coronel Rivera dona más de 150 mil piezas al Museo Anahuacalli

Los Oscar y el triunfo del América en los memes de la semana

Los Oscar y el triunfo del América en los memes de la semana

Memorial del poeta: el archivo de Jaime Sabines

Memorial del poeta: el archivo de Jaime Sabines

La melodiosa vida: Jaime Sabines en su centenario

La melodiosa vida: Jaime Sabines en su centenario

Jaime Sabines en voz de sus traductores

Jaime Sabines en voz de sus traductores

“No hay que ceder ante el pesimismo": Efraín Bartolomé sobre la violencia en Chiapas

“No hay que ceder ante el pesimismo": Efraín Bartolomé sobre la violencia en Chiapas

El género del terror despidió a uno de sus rostros más conocidos. Carrie Anne Fleming, actriz de series como "Supernatural" y "iZombie", murió a los 51 años de edad.

De acuerdo con información publicada por el sitio "TMZ", Fleming falleció el pasado 26 de febrero en su natal Canadá, sin embargo, la noticia salió la luz hasta hace apenas unos minutos.

Aunque no se dieron detalles ni la causa de la muerte, Jim Beaver, con quien compartió créditos en “Supernatural”, declaró a "Variety" que Anne enfrentaba complicaciones derivadas con el cáncer de mama que le habían diagnosticado.

Lee también

¿Quién era Carrie Anne Fleming?

Originaria de Nueva Escocia en Canadá, La actriz se formó en teatro desde joven. Estudio en el Kaleidoscope Theatre y la Kidco Theatre Dance Company, en Columbia Británica.

Sus primeros pasos en pantalla incluyeron participaciones en cine y televisión, con títulos como “Viper” y la película “Happy Gilmore”, donde compartió créditos con Adam Sandler con un personaje secundario.

Fue en 2005 cuando su trayectoria dio un drástico giro, de la comedia al terror, cuando se integró a la serie “Masters of Horror”, proyecto impulsado por Dario Argento.

Participó en producciones como “The Tooth Fairy” y “Bloodsuckers”. Sin embargo, el éxito y reconocimiento llegó con “Supernatural”, donde dio vida a Karen Singer.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y culpa a Christian Nodal “Sonsacó a una jovencita”. Foto: Tomada de Instagram @florindamezach1 / Tiktok @angelaaguilar_

“Pobre muchacha”: Florinda Meza estalla por Ángela Aguilar, culpa a Christian Nodal y enciende polémica con indirecta a Cazzu

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias. Foto: AP

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans. Foto: Tomada de Instagram @delamori

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol. Foto: IVAN STEPHENS / EL UNIVERSAL

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol

Sofía Vergara. Foto: AP

Sofía Vergara y el espectacular vestido rojo strapless con el que presumió su belleza

[Publicidad]